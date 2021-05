Gola del Bletterbach, GEOPARC di Aldino e museo GEOlogico di Redagno: novità ed eventi del 2021

giovedì, 6 maggio 2021

Aldino – Tutto pronto per la stagione estiva con escursioni nel canyon del Bletterbach Dolomiti Patrimonio Mondiale Unesco, la visita al centro GEOPARC di Aldino (Bolzano) e al Museo GEOlogico di Redagno (Bolzano). Da sabato scorso – 1 maggio – è stato riaperto il centro visitatori ad Aldino ed il Museo GEOPARC a Redagno, mentre la gola rimarrà chiusa fino a metà mese, anche per la presenza di neve. Le visite guidate giornaliere scatteranno da sabato 15 maggio (nelle foto credit Independent L immagini del GEOPARC).

LA SCOPERTA – L’escursione nella gola del Bletterbach è un interessante viaggio nel tempo, un’occasione per famiglie, scolaresche e comitive, di scoprire un patrimonio unico, dando uno sguardo all’interno delle montagne, nel mondo delle rocce e nella storia delle Dolomiti. “La gola del Bletterbach – spiegano alla direzione del GEOPARC – si presenta come un libro aperto, nel quale scienziati, escursionisti, appassionati alla geologia e famiglie con bambini interessati alla natura possono sfogliare più di 40 milioni di anni della storia della terra”.

GLI EVENTI – La direzione del GEOPARC Bletterbach Dolomiti Patrimonio Mondiale Unesco ha predisposto un ricco cartellone di eventi per il periodo estivo ed eventi speciali, in particolare escursioni a tema delle orchidee il 6, 13 e 20 giugno, quindi Bletterbach for kids ogni mercoledì a luglio ed agosto con programmi e temi diversi. Inoltre il giovedì dei mesi di luglio e agosto è in calendario l’escursione GEOlogica e sempre a luglio ed agosto il venerdì sarà alla scoperta di pietra ed erbe. Spiccano le escursioni – quella GEOlogica con la paleontologa Evelyn Kustatscher il 4 luglio (in lingua tedesca) e l’8 agosto (in italiano); il 10 luglio e il 7 agosto si terrà l’escursione a tema Kneipp. Infine nella serata del 17 agosto si svolgerà l’evento “Uno sguardo al passato”, in collaborazione con il Planetarium Alto Adige ed il Museo di scienze naturali e nella serata di venerdì 30 luglio – alle 20 – è in calendario l’escursione serale a tema delle fotografie con Stephanie Wolters.

IL SERVIZIO BUS – E’ previsto un servizio di trasporto con autobus che dal centro di Aldino al Centro Visitatori GEOPARC Bletterbach fino al 16 giugno e dal 6 settembre al 31 ottobre circola ogni martedì, giovedì, domenica e festivi; giornaliero dal 17 giugno al 5 settembre 2021.