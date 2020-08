Elezioni comunali in otto Comuni della provincia di Sondrio: in corsa 17 liste

martedì, 25 agosto 2020

Madesimo – Sono otto i Comuni che saranno rinnovati in provincia di Sondrio il prossimo 20 e 21 settembre: si tratta di Cercino, Civo, Madesimo, Mazzo di Valtellina, Novate Mezzola, San Giacomo Filippo, Spriana e Talamona.

Sono 17 i candidati sindaci negli otto municipi: a Madesimo sono quattro le liste in corsa con candidati sindaci Daniela Pilatti (Insieme per Madesimo), Serena Robba (Madesimo un passo avanti), Florio Deghi (Madesimo rinasci) e Paola Barri (Uniti per Madesimo), mentre a Civo la sfida è a tre con candidati sindaci Barbara Marchetti (Rivivere Civo), Mario Maghini (Noi del territorio per il territorio) e Salvatore Serrao (Civo ora). Un solo candidato sindaco a Mazzo con il primo cittadino uscente, Franco Matteo Saligari, che corre da solo con la lista “Mazzo e il suo futuro” e a Cercino con Daniele De Pianto della lista “Il bene Comune”.

Negli altri municipi la corsa è a due: a Talamona tra Davide Menegola (Talamona 2.0) e Italo Riva (Progetto Comune 2020); a Spriana tra Ivo Del Maffeo (Spriana nel cuore) e Gianpiero Busi (Spriana); San Giacomo Filippo tra Severino De Stefani, primo cittadino uscente (San Giacomo Viva) e Luigi Buzzetti (Responsabili) e Novate Mezzola tra Fausto Nonini (NovaTe) e Daniele Tavasci (Uniti per Novate).