Due studenti della scuola media di Tirano vincono il concorso “Fotografando la Valtellina Wine Trail”

venerdì, 20 dicembre 2019

Tirano – Ad aggiudicarsi la prima edizione del Concorso “Fotografando la Valtellina Wine Trail” promosso dall’Ufficio scolastico territoriale di Sondrio e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado della provincia sono stati Linda Zanoli e Massimo Bolandrini della 1^D della scuola media “Trombini” di Tirano. Gli autori dei due scatti vincenti, selezionati da un’apposita Commissione istituita dal Dirigente dell’Ufficio scolastico, sono stati premiati direttamente dalle mani del campione del mondo di corsa in montagna e tra i fondatori della kermesse internazionale, Marco De Gasperi, e alla presenza del Dirigente Ust, Fabio Molinari, della Dirigente dell’Istituto comprensivo di Tirano, Luisa Elena Porta, e del Direttore generale di FcWeb Store, Paolo Agazzi. Per entrambi i ragazzi un ricco premio donato da FcWeb Store e Canon Italia che verrà condiviso con i compagni dell’Istituto per le attività didattiche: una macchina fotografica digitale Reflex Canon Eos 4000d kit 18-55 Dc III con tanto di scheda di memoria e borsa.

«Sono felice del riscontro ottenuto da questa prima edizione del concorso nato per affiancare una manifestazione tanto importante come la Wine Trail ma soprattutto per dar libero sfogo alla creatività dei nostri ragazzi che, attraverso i loro scatti, sono riusciti a cogliere delle sfumature del tutto personali e inedite rispetto alla competizione di corsa in montagna andata in scena lo scorso 9 novembre – ha commentato il Dirigente Ust, Fabio Molinari –. Sono convinto che la scuola abbia il dovere di avvicinare i giovani al mondo dello sport così come di spronarli ad esprimersi attraverso l’arte e ad ogni altra forma di comunicazione personale e, questo concorso, ne ha rappresentato una bella sintesi».

«Ringrazio il dottor Molinari per la bellissima mattinata trascorsa con i nostri ragazzi, l’atleta Marco De Gasperi per la significativa presenza e il Direttore generale di FcWeb Store per la generosità nei premi assegnati – aggiunge la Dirigente Luisa Elena Porta –. È stato un momento davvero piacevole che ci accompagna alle prossime vacanze natalizie che spero siano per tutti serene e gioiose».

«Per noi è sempre un piacere e una soddisfazione collaborare con il territorio e con i più giovani per contribuire a rafforzare l’uso dell’immagine – il commento di Paolo Agazzi di FcWeb Store e Matteo Latorre di Canon Italia –. È stata una bella esperienza che mi auguro possa essere replicata anche in futuro con maggior impegno».