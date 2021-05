“Crea il tuo logo della Consulta”, premiati i vincitori del concorso in provincia di Sondrio

mercoledì, 12 maggio 2021

Sondrio – Presso l’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso grafico organizzato dalla Consulta Provinciale Studentesca: “Crea il tuo logo della Consulta”.

Ha aperto l’evento la professoressa Maria Maddalena Ricciardi, Docente referente della Consulta, ringraziando i giovani rappresentanti degli studenti, che si apprestano a terminare il loro percorso biennale a settembre. “Ringrazio per l’impegno dei ragazzi in questo biennio complicato che, a causa dell’emergenza sanitaria, ha compromesso molte delle loro attività – ha dichiarato la professoressa -. Nonostante le difficoltà, il gruppo è rimasto unito e ha saputo raccogliere le istanze dei compagni. L’idea del concorso è nata da una volontà di rinnovamento e di lasciare in eredità qualcosa di tangibile”. Ringraziamenti rinnovati dal Dirigente Fabio Molinari.

E’ stato poi il Presidente della CPS, Filippo Foppoli, ad illustrare i meccanismi che hanno disciplinato il concorso e da dove ha tratto origine il progetto. “Rielaborando la tradizionale Mostra Artistica Studentesca promossa dalla nostra Consulta, abbiamo ideato questo concorso per dare spazio alla creatività dei nostri compagni, offrendo la possibilità di scegliere il logo che rappresenterà tutti gli studenti della nostra Provincia.” Ha poi ringraziato tutti i partecipanti e elogiato l’ampia partecipazione.

Il concorso ha visto come vincitrice Gaia Scherini, che ha ritirato l’assegno da 400 euro, spiegando poi il concept della sua creazione: l’arancione che rappresenta l’energia, i fumetti come simbolo di dialogo e la sagoma della Valtellina che rappresenta la comunità studentesca provinciale. Il suo logo ha ottenuto 137 punti da parte della Giuria Tecnica e 364 like da parte della Giuria Popolare su Instagram. In totale sono pervenuti 33 loghi di cui 6 ammessi al voto della Giuria Tecnica