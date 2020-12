Continui rinvii della stagione sciistica, Ghezzi (ANEF): “Problema enorme”

domenica, 27 dicembre 2020

San Martino di Castrozza – Incertezza e inquietudine delle stazioni sciistiche per la riapertura della stagione. La data ipotizzata del 7 gennaio è a serio rischio dopo le osservazioni fatte dal Cts nella seduta pre-natalizia in merito alle regole ipotizzate dalla Conferenza delle Regioni. Ad oggi, nessuna certezza su date e regole e il continuo tergiversare della politica non fa ben sperare.

La stagione intera potrebbe saltare? “Sarebbe gravissimo – afferma la presidente di ANEF, Valeria Ghezzi, intervenuta nel corso del TG4 serale -. Le nostre richieste erano su regole e date certe. Dal nostro punto di vista, con le ultime osservazioni possiamo lavorare al protocollo che tutto sommato non cambierebbe in maniera sostanziale rispetto a quanto preventivato. Possiamo ragionarci per arrivare una sintesi, ma l’incertezza ora è sui tempi. Noi abbiamo necessità di riaprire, saltare quattro mesi per noi è come perdere un anno intero, un problema enorme“.