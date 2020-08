Cerimonia di consegna della Croce Nera a sei trentini

mercoledì, 26 agosto 2020

Trento – Oggi si è svolta – al Palazzo della Provincia di Trento – la cerimonia di consegna della Croce Nera Austriaca a sei trentini che si sono contraddistinti nel ricordo dei caduti e nella valorizzazione della storia trentina. Un riconoscimento che viene condiviso dall’intera comunità. Alla cerimonia erano presenti il presidente del Consiglio Regionale, Roberto Paccher e autorità trentine.

I sostenitori della Croce Nera per aver salvato, recuperato e valorizzato tutti i nostri cimiteri di guerra sparsi in mezza Europa ed aver onorato la memoria di tutti i caduti, in particolare dei quasi dodicimila trentini morti nell’armata austroungarica. L’obiettivo è costruire ponti di pace e di vera collaborazione europea.