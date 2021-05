Caso So.Sv.A.V. a Temù, il sindaco Pasina: “Il nostro lavoro prosegue”

venerdì, 7 maggio 2021

Temù – “Il lavoro impostato prosegue e non si fermerà”, il sindaco di Temù (Brescia), Giuseppe Pasina, interviene sulla vicenda So.Sv.A.V. (Società dello Sviluppo per l’Alta Valle Camonica) Srl che tiene banco da mesi e nell’ultimo Consiglio comunale ha visto una spaccatura nella maggioranza con l’approvazione della mozione da parte di cinque consiglieri comunali di maggioranza.

“Per me – spiega il sindaco Pasina (nella foto) – non è cambiato nulla: la mozione è stata votata da una parte del Consiglio comunale, ma sulla questione So.Sv.A.V. occorre trovare una soluzione per il bene di tutti, puntando a un accordo tra Comune e la Società e per questo abbiamo istituito un gruppo di lavoro con esperti del Dipartimento di Ingegneria Meccanica dell’Università di Brescia, legali del Comune e della So.Sv.A.V oltre agli Amministratori e ai rappresentati della Società per individuare la soluzione migliore e che vada bene a tutti, poi sarà sottoposta al Consiglio comunale per la valutazione complessiva”.

Il Comune di Temù vanta un credito da un milione e 200mila euro dalla So.Sv.A.V, accumulati nel corso degli anni e delle precedenti amministrazioni e da quando – nel dicembre scorso – sono stati scoperti i mancati pagamenti di canoni, l’ente locale è riuscito a recuperare l’IMU degli ultimi cinque anni, mentre i precedenti sono andati prescritti. Resta aperta la querelle sul canone da un milione e 200mila euro.

“La situazione – aggiunge Pasina – è imbarazzante, appena venuto a conoscenza della situazione come Amministrazione, anche a tutela dei dipendenti, abbiamo avviato una serie di incontri per trovare una soluzione”. E la mozione approvata venerdì scorso da una parte del gruppo del suo gruppo di maggioranza? “Per me non è cambiato nulla – prosegue il primo cittadino di Temù – si va avanti nel percorso individuato, certamente la mozione va nella direzione opposta di quella da me prospettata, anzi punta a mantenere lo status quo”. “Come sindaco – conclude Pasina – ho il dovere di tutelare gli interesse dell’intera comunità di Temù”.