Capodanno in piazza, a Borno festa ‘responsabile e sicura’: ordinanza e divieti per evitare disordini

venerdì, 20 dicembre 2019

Borno – Torna il Capodanno in piazza Giovanni Paolo II e torna l’ordinanza che lo regola. “Dopo il successo dello scorso anno – ha detto il sindaco Matteo Rivadossi – l’obiettivo è quello di continuare ad offrire divertimento sicuro e responsabile”.

Il tavolo di lavoro con Carabinieri, Polizia locale dell’unione Antichi borghi, Prefettura, Questura, Comune, Proloco e forze di sicurezza privata è in campo da tempo e le linee guida ormai sono consolidate. Perchè se lo scorso anno tutto è filato liscio, Borno non dimentica le feste degli anni precedenti, diventate luoghi di balordi e guerriglia urbana.

“Vietato il vetro, sia la vendita diretta in piazza sia per i contenitori portati da fuori, così come è vietato accendere, lanciare e sparare fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e simili nel perimetro sotto stretta osservazione. Non solo – specifica l’ordinanza-, nell’area della manifestazione è vietato accedere con lattine o bottiglie di plastica, chiuse e piene”.

Funzioneranno le telecamere di sicurezza, i varchi di accesso e di uscita sono quattro, in piazza funzionerà un chiosco bar e venti bodyguards sorveglieranno la zona mentre sul palco allestito davanti al municipio si alterneranno i dj incaricati del divertimento. “Visti gli spiacevoli episodi degli anni passati, dallo scorso anno abbiamo aumentato la sicurezza e condiviso un piano con le Forze di Polizia così da gestire la festa, che vogliamo sia un momento di svago e divertimento per tutti, grandi e piccoli”.

Per i piccoli il Capodanno inizierà già nel pomeriggio con l’animazione prevista in piazza, la stessa piazza che dalle 20 del 31 dicembre alle 6 del mattino del primo giorno del 2020, con le sue vie limitrofe, sarà oggetto dell’ordinanza. Funzionerà infatti una zona a traffico limitato che coinvolgerà le vie di accesso al luogo della festa. “Per coloro che vogliono recarsi in piazza nell’ultima notte del 2019 le regole sono chiare e come sempre non lo facciamo per frenare il divertimento, ma per garantire la sicurezza di tutti”.

Funzionerà anche un servizio privato di bus navetta con partenza da Pisogne e fermate lungo i paesi che si attraversano per arrivare a Borno: “Abbiamo accolto l’iniziativa con favore – chiude il sindaco – perché ci sta a cuore il divertimento consapevole dei ragazzi. Il bus navetta consentirà a tutti di divertirsi senza doversi mettere poi al volante”.