Camunia Rally: strade chiuse a Breno, Bienno, Cedegolo e Cevo

sabato, 15 maggio 2021

Breno – Oggi e domani saranno chiuse alcune strade a Breno, Bienno, Cedegolo e Cevo per il Camunia Rally. A Breno (Brescia) è allestito paddock della manifestazione sportiva, giunta alla settima edizione.

Oggi – sabato 15 maggio – dalle 15.15 alle 17.45 e dalle 20.45 alle 23.15 sarà chiusa la strada da Mezzarro a Prestine passando per Bienno, con l’ingresso a Mezzarro consentito da via Cappuccini. Invece domani dalle 9.30 alle 12.15 e dalle 14.30 alle 16.45 sarà chiusa la strada Breno a Bienno passando per Astrio; a Saviore dell’Adamello dalle 8 alle 11.45 e dalle 13.15 alle 15.45 verrà chiusa la strada da Fresine a Cedegolo e verso Cevo, con la strada aperta nella fascia dalle 11.45 alle 13,15 e dopo le 15.45.

Anche gli orari delle funzioni religiose sono cambiati: ad Astrio la Santa Messa domenicale verrà anticipata a questa sera (ore 20) e domenica 16 non ci sarà alcuna celebrazione eucaristica, mentre a Pescarzo la Santa Messa domenicale delle 10 sarà sospesa e verrà posticipata alle 17.