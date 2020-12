Cambio alla Lega in Trentino: Diego Binelli nominato commissario

domenica, 27 dicembre 2020

Trento – Cambio ai vertici della Lega in Trentino. Finisce l’era del segretario Mirko Bisesti, il Carroccio ha un commissario: è Diego Binelli (nella foto), 48 anni, di Pinzolo (Trento). E’ stato nominato da Matteo Salvini, con l’obiettivo di ridare entusiasmo e riportare in alto la Lega.

“Ricevo con grande emozione dal Segretario Federale Matteo Salvini la nomina a Responsabile territoriale del Trentino per la Lega Salvini Premier – afferma Diego Binelli – per me è un grande onore svolgere questo incarico al servizio del partito, dei militanti e dei trentini”.

Il pensiero di Binelli è per “i due segretari, prima Maurizio Fugatti e poi Mirko Bisesti, ai quali va il ringraziamento di tutti noi militanti per il grande lavoro svolto in tutto questo tempo, portando la Lega ad essere il primo partito in Trentino e ad amministrare la provincia di Trento oltre che numerosi Comuni”.

Il mio impegno – conclude Binelli – “sarà in primo luogo quello di ascoltare il territorio, incontrando militanti ed amministratori degli enti locali, per tornare al più presto fisicamente tra la gente, quando l’emergenza Covid ce lo permetterà. Sarà un percorso impegnativo, ne sono pienamente consapevole, ma metterò tutta la mia passione al servizio della Lega per non deludere le grandi aspettative”.