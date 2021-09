Brescia, Jacobs e Rossetti all’inaugurazione della nuova pista Gabric

sabato, 25 settembre 2021

Brescia – Occasione speciale con il campione olimpico Marcel Jacobs e la campionessa di sci Marta Rossetti che oggi a Brescia hanno partecipato all’inaugurazione del nuovo campo di Atletico Gabric, discobola olimpica che ha fatto appassionare generazioni di bresciani all’atletica.

La cerimonia organizzata dal Comune di Brescia per dedicare la struttura a una delle pioniere dell’atletica femminile italiana ha visto la presenza del sindaco Emilio Del Bono, il presidente del Coni Lombardia, Marco Riva. Grazia Maria Vanni, vicepresidente Fidal, i rappresentanti della Fidal Gianfranco Lucchi, Simone Cairoli, quindi Marcell Jacobs, Marta Rossetti, Ayomide Folorunso, Yassine Rachik, Lyana Calvesi e Laurent Ottoz, figlia e nipote di Gabre Gabric.

“Sono felice che Brescia abbia un nuovo impianto”, ha commentato Marcel Jacobs al fianco di Marta Rossetti (nella foto) sciatrice azzurra delle Fiamme Oro che ha voluto presenziare all’evento speciale dell’inaugurazione del campo di Atletica Gabric di Brescia.

“Ci tenevo a rincontrare Marcel e complimentarmi di persona per la magica impresa delle Olimpiadi che mi ha fatto emozionare tantissimo. Gli ho fatto i complimenti e lui mi ha fatto uno speciale augurio per le mie gare”, il commento di Marta Rossetti. Il presidente del Coni Lombardia, Marco Riva ha indicato cinque le parole chiave: “Visione, condivisione, sostenibilità, coraggio e cultura dello sport”. Il taglio del nastro della struttura da parte di Marcell Jacobs e Lyana Calvesi.