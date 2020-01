Borno: 15mila primi ingressi nella skiarea

lunedì, 6 gennaio 2020

Borno – Vacanze di Natale sugli sci, la skiarea di Borno (Brescia) supera l’esame. Nonostante il comprensorio non fosse tutto aperto, i numeri di presenze registrati durante le vacanze di Natale sono in linea con quelli dello scorso anno. “Questo – sostiene l’amministratore delegato della Borno Ski Area, Demis Zendra - è un gran risultato per noi perchè significa una sola cosa: fidelizzazione”.

Oltre quindicimila primi ingressi, con la giornata record registrata il 4 gennaio (ben duemila primi accessi). “Un grande risultato che ripaga in pieno gli sforzi fatti per arrivare qui – commenta Demis Zendra -. Abbiamo lavorato senza sosta, giorno e notte per offrire il meglio del comprensorio a chi ancora una volta ha creduto in noi e ci ha scelti”. La “squadra neve” ha sfruttato tutte le ore fredde per produrre neve artificiale e sopperire alla mancanza di quella naturale ed è riuscita a garantire la sciabilità di gran parte del comprensorio, campo scuola compreso.

“Manca la pista di rientro, che resta il nostro prossimo obiettivo – continua Zendra -. Alle condizioni attuali però non possiamo che ritenerci soddisfatti e gli apprezzameti dei nostri clienti non fanno che rinforzare la nostra voglia di fare sempre più e sempre meglio”. A breve verrà inaugurata la nuova area accoglienza alla partenza degli impianti che ospiterà biglietteria, sala medica, servizi igienici e il nuovo bar “Barissimo” che fungerà, oltre che da ristoro, da punto di ritrovo per l’après-ski di giovani e non, mentre la società degli impianti di Borno procede al reperimento dei fondi che servono per far tesoro del contributo regionale del bando H48 che è stato assegnato.

“Chiudiamo le feste con soddisfazione – termina Zendra- e guardiamo a tutto il resto dell’inverno che sarà ricco di eventi, anche per chi non scia. La speranza è che il cielo ci regali una bella nevicata per completare l’opera”. I

Gli impianti adeguati anche per il trasporto pedoni consentono di raggiungere la cima del monte Altissimo anche a coloro che non calzano gli sci ai piedi ma apprezzano il panorama unico che da lassù si può scorgere e la cucina del rifugio che in tutte le giornate ha registrato il tutto esaurito.