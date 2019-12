Bolzano: bilancio dell’attività 2019 della Provincia, i dati

lunedì, 30 dicembre 2019

Bolzano – Bilancio di fine anno dell’Aministrazione provinciale di Bolzano. Nel 2019 la Giunta provinciale ha sostenuto 50 sedute, approvato 1.200 delibere e quasi 27.000 decreti. L’attività dell’amministrazione documentata da 3.600 comunicati, numeri in crescita per i social.

Con l’imminente chiusura del 2019 è tempo di bilanci anche per la Giunta e l’amministrazione provinciale. Nell’anno che sta per concludersi, l’esecutivo presieduto da Arno Kompatscher si è riunito 50 volte, approvato circa 1.200 delibere. Ad esse vanno aggiunti quali atti amministrativi i circa 27.000 decreti firmati dal presidente della Provincia, dagli assessori oppure dai dirigenti autorizzati.

Comunicazione, crescono i social media - L’attività della Giunta provinciale e dell’amministrazione è stata ovviamente documentata anche attraverso l’Agenzia di stampa e comunicazione, che ha inviato ai media poco più di 3.600 comunicati stampa equamente suddivisi tra italiano, tedesco, con l’aggiunta di alcune notizie pubblicate anche in lingua ladina. Decisamente in crescita, infine, i numeri dei social media: le pagine Facebook della Provincia, in tutte e tre le lingue ufficiali, sono seguite da oltre 22.000 persone, ai quali si aggiungono i quasi 10.000 follower su Twitter.