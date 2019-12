Atletica: alla BOclassic Alto Adige trionfa l’italiano Eyob Faniel

martedì, 31 dicembre 2019

Bolzano – Alla \ic Alto Adige, tradizionale corsa di San Silvestro a Bolzano, vince dopo 31 anni un italiano- L’impresa è di Eyob Faniel che conquista il successo sui 10 chilometri, davanti ad alcuni big del panorama internazionale, con una gara autoritaria e condotta sempre nelle prime posizioni.

Il portacolori delle Fiamme Oro chiude in 28:21 battendo l’etiope Telahun Haile Bekele, capolista mondiale dell’anno sui 5000 metri, secondo al traguardo in 28:28 dopo un gran testa a testa nel giro conclusivo, invece si piazza terzo il keniano Amos Kipruto, bronzo nella maratona iridata di Doha. Quarto a Bolzano l’ugandese Albert Chemutai (28:50), quinto invece Yeman Crippa - nella foto – (Fiamme Oro) che era il più atteso degli azzurri, dopo il recente bronzo agli Europei di campestre, e finisce in 28:54, poi nono Marouan Razine (Esercito, 29:39). Più dietro Yohanes Chiappinelli (Carabinieri), dodicesimo in 30:14, e Said El Otmani (Esercito, 30:16), tredicesimo.

I ricorda vannoal 1988 quando trionfò l’ultimo azzurro Salvatore Antibo, mentre un podio italiano mancava dal 2004, quando Stefano Baldini arrivò secondo.