Alpe Cimbra: le strutture per una “4all Summer”, la handbike oltre alla Joelette

lunedì, 15 giugno 2020

Folgaria – Anche per i mesi estivi l’Alpe Cimbra si pone l’obiettivo di essere una località 4all, da ormai dieci anni il territorio è fortemente impegnato sul tema e grazie a strutture accessibili, attrezzature e servizi dedicati, maestri e personale specializzato sempre più sciatori disabili, italiani e stranieri, scelgono la Ski-area trentina per queste importanti caratteristiche.

Grande novità per l’estate 2020: disponibilità di una mtb handbike a pedalata assistita per consentire ai turisti con disabilità motoria di approcciarsi alla disciplina della mountain bike e pedalare, con le braccia, alla scoperta dei magnifici percorsi bike presenti sull’Alpe Cimbra. La mtb handbike verrà fornita in comodato d’uso gratuito prenotando l’escursionecon gli istruttori della Scuola Scie di Passione.

Oltre alla handbike, è presente in maniera stabile sul territorio dalla scorsa estate una Joelette, speciale sedia che consente ad ospiti con disabilità motorie o altre disabilità di essere accompagnati da amici o parenti per escursioni sui sentieri.

“La Joëlette è una «carrozzina» da fuori strada che permette la pratica di gite ad ogni persona a mobilità ridotta o con altre disabilità, bambino o adulto, anche se totalmente dipendente, grazie all’aiuto di almeno due accompagnatori.”

Inoltre, grazie alla collaborazione con “Lo Spirito di Stella Onlus”, dall’inizio di luglio saranno disponibili due Klaxon – Klick Monster abbinati a speciali carrozzine da fuori strada che daranno la possibilità di affrontare i sentieri più semplici in maniera autonoma e confortevole.

Sull’Alpe Cimbra sono numerose le strutture ricettive certificate 4all.

Per tutte le informazioni sui servizi o per prenotare le attività:

3460033926 o info@sciedipassione.com