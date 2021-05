Albaredo: lavori di messa in sicurezza della statale 470

venerdì, 14 maggio 2021

Albaredo – Al via le opere di messa in sicurezza della statale 470. Dopo il passaggio, anzi il ritorno dopo vent’anni, della competenza della strada dalla Provincia di Sondrio (per il versante Valtellinese) ad Anas sono stati definiti anche alcuni interventi prioritari, sul collegamento tra la Valtellina e la Val Brembana.

In particolare sarà riqualificato il tratto da Morbegno ad Albaredo (Sondrio). I lavori interessano otto chilometri di strada, dal bivio per Bema, in territorio di Morbegno, fino al centro abitato di Albaredo. Si tratta di lavori per l’eliminazione di punti critici per rocce sporgenti lungo la carreggiata in cui la visibilità è limitata e crea quindi potenziale pericolo. Inoltre saranno sistemati alcuni muri di sostegno con altre opere di messa in sicurezza e allargamento.per l’eliminazione di punti critici per rocce sporgenti lungo la carreggiata in cui la visibilità è scarsa. Il corso del progetto è di 350mila euro, messe a disposizione come da accordi di programma, dalla Provincia di Sondrio. Ora inizia l’inter dell’appalto che sarà gestito da Anas.