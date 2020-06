100 Km dei Forti: si lavora per una nuova data in autunno

mercoledì, 10 giugno 2020

Lavarone - In seguito alle ultime aperture tra le regioni, torna prepotente la voglia di pedalare anche lungo i tracciati della leggendaria 100km dei Forti dell’Alpe Cimbra.

Il Comitato Organizzatore – con APT Alpe Cimbra e i Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna – ha dovuto rinviare la 100km, prevista inizialmente nei giorni 12, 13 e 14 giugno, ed è in attesa di avere il benestare dalla Federazione sulle due date proposte per il recupero: 18, 19 e 20 settembre 2020 in prima battuta o per il 2, 3 e 4 ottobre 2020 quale ultima data possibile.

Ma la voglia di 100km non si ferma: dalla metà di giugno prepareremo e segnaleremo entrambi i percorsi Marathon e Classic con partenza da Parco Palù a Lavarone con l’opportunità per tutta l’estate di provare il tracciato ufficiale e arrivare alla gara super allenati.

Per alimentare il spirito di agonisti, è stato pensato di mettere in gara con lo slogan “I Forti non si fermano“ : sarà sufficiente registrarsi prima di partire sul sito www.100kmdeiforti.it e al termine del percorso caricare la vostra traccia registrata su Strava con il tempo di percorrenza. Ai primi cinque tempi di ogni categoria sarà regalata l’iscrizione all’edizione 2020 della 100 km dei Forti. Faranno fede le registrazioni che perverranno da giugno al 10 settembre 2020.