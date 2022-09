Vezza d’Oglio: in Val Grande il prossimo evento di C6, Young in Valle Camonica

venerdì, 16 settembre 2022

Malegno – Verso l’autunno con C6?! Young in Valle Camonica. Domenica 25 settembre saluteremo l’estate tra i bramiti dei cervi in Val Grande. Prosegue l’iniziativa che coinvolge i giovani: nel periodo estivo ha riscontrato grande successo e adesso Young in Valle Camonica è pronto per traghettare il progetto da una calda estate a un autunno di sorprese.

Il punto sugli ultimi eventi – Sono stati 113 i ragazzi di Valle Camonica che hanno partecipato ai tre eventi. I ragazzi, della fascia d’età 12-18 anni, sono stati accompagnati in due diversi contesti naturalistici del territorio e anche al di fuori della Valle Camonica. La partecipazione è stata decisamente ottima, sia in termini di numeri che di livello di coinvolgimento dei giovani.

Giovedì 25 agosto: C6 a veder le stelle al Lago Moro?! Serata tra canoe e telescopi: facciamo insieme il giro del lago scoprendo nuove costellazioni! 40 partecipanti

Martedì 6 settembre: C6 a scoprire i tesori e i segreti di Brescia?! Giornata alla scoperta dei sotterranei e delle torri del Castello di Brescia con caccia al tesoro al Museo di Santa Giulia! 40 partecipanti (nella foto in basso)

Mercoledì 7 settembre: C6 in canoa all’Aviolo?! Trekking al Lago Aviolo, merenda al rifugio e in esclusiva: 33 partecipanti

Natura, costellazioni, tesori, storia, canoa, montagna… Ancora una volta i ragazzi camuni confermano di apprezzare la varietà dell’offerta, premiando gli eventi che parlano la stessa lingua della fantasia. Tutto questo è possibile grazie alla rete di operatori creatasi sul territorio della Valle Camonica e al di fuori dello stesso. Associazioni, volontari, cooperative, enti culturali: il coinvolgimento è davvero buono e ad ogni uscita fa assaporare il gusto di una rete effettiva ed efficace, per certi versi spontanea ma sempre più votata al consolidamento. E quando gli organizzatori sono capaci di fare davvero gruppo, i partecipanti non possono che recepire l’atteggiamento e farlo proprio.

In qualità di vicepresidente dell’Ambito Servizi Sociali di Valle Camonica, Paolo Erba, ha sottolineato: “Si conclude l’estate ma non si conclude il percorso di C6?! Young in Valle Camonica. L’obiettivo è quello di usare il periodo della scuola per concretizzare gli obiettivi previsti nel Piano di Zona a favore dei giovani, finalizzati a creare un sistema di politiche giovanili espressamente dedicato al tempo libero di questa fascia d’età. Eventi aggregativi e lavoro di rete: ecco le parole chiave della stagione che si apre.”

Evento del 25 settembre – L’evento – come evidenziano gli organizzatori vuole essere un momento di aggregazione e di contatto forte con la natura. Non si tratta solo di fare la conoscenza – grazie a professionisti del settore – degli ungulati che popolano il nostro territorio. L’evento – proseguono gli organizzatori – “di fine settembre desidera salutare l’estate 2022 con tutta la bellezza che le nostre vallate alpine riescono a trasmettere. Il nostro è un tenero arrivederci che rivolgiamo con gratitudine alla stagione del sole, delle serate infinite, del calendario fitto fitto di manifestazioni. Non intendiamo però rinunciare alla meraviglia del fare gruppo e non saranno di certo i primi freddi ad impedirci di programmare nuove uscite dall’ormai tipico taglio outdoor. Del resto, si sa: in autunno cadono le foglie, ma di certo non i sogni. Per concretizzare tutte queste ragioni serviva una location che ben si prestasse al nostro mood da esploratori del fine settimana. Qualcosa che incuriosisse i giovani, li staccasse per un momento dallo smartphone e li calasse tra forme di vita diverse dal solito. E così abbiamo pensato ai cervi, che a fine settembre scuotono le nostre vallate con i loro bramiti d’amore”. Il programma prevede il ritrovo a Vezza d’Oglio (Brescia) alle 9 e il rientro alla 18.

“Andremo a vederli in Val Grande – concludono -, imparando ciò che la natura del Parco dell’Adamello ha da insegnare a chi si mette in ascolto dei suoi abitanti selvaggi. Insomma: ci aspetta una giornata intensa, che chiuderemo con una merenda sempre legata al territorio. Ricordiamo che anche in questo caso l’iscrizione è obbligatoria e la partecipazione è gratuita”.

I costi dell’uscita sono infatti coperti dal progetto. Tra questi, la disponibilità di un bus navetta che da Boario risalirà la valle facendo varie fermate fino a Vezza d’Oglio, per poi compiere a ritroso lo stesso percorso al momento del rientro. In questo modo, ai ragazzi sarà garantita maggiore autonomia di movimento rispetto alle famiglie, mentre i genitori potranno organizzare con maggiore agio la propria domenica. C6?! Young in Valle Camonica per la stagione autunno-inverno, ricordiamo che le iscrizioni per l’evento del 25 settembre sono già aperte. Chiuderanno giovedì 22 settembre o comunque prima nel caso si raggiungesse già il numero dei 40 partecipanti.

C6?! Young in Valle Camonica è un progetto di Comunità Montana di Valle Camonica con l’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona di Valle Camonica. All’organizzazione e alla promozione collaborano i Comuni del territorio, Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli”, ASSOLO società cooperativa ONLUS, Sol.Co. Camunia Onlus, Arcobaleno SCS – Onlus, Azzurra Società Cooperativa Sociale ONLUS, Il Cardo Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.