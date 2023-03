Valle Camonica, quattro tricolori per la Polisportiva Disabili ai Campionati Italiani di sci nordico in Val Badia

domenica, 19 marzo 2023

Val Badia – Quattro sono i titoli che la Polisportiva Disabili Valcamonica ha portato a casa con Giuseppe Romele fra i Sitting e Cristian Toninelli fra gli Standing maschili ai Campionati Italiani in Val Badia.

Ieri si è disputata la gara sprint sugli 850m e nei Sitting ha vinto Giuseppe Romele che ha preceduto Michele Biglione, giunto con 8”30 di ritardo. Per il vincitore, chiusura in 3’01”30. Bronzo a Giuseppe Spatola, del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, in 3’35”77.

Fra gli Standing, invece, l’altro atleta della Polisportiva Cristian Toninelli, partito per ultimo nella finale, ha rimontato tutti lungo i 1.300 metri del percorso e alla fine è arrivato da solo al traguardo in 5’01”09, seguito da Mattia Dal Pastro del Gruppo Sortivo Paralimpico della Difesa, che ha chiuso in 5’16”00. Terza piazza per Daniele Stefanoni di Discesa Liberi in 5’53”80.

Domenica 19 si sono svolte le gare short sui 5km e i risultati sono stati simili: Giuseppe Romele ha vinto tra i Sitting con una bella gara girata intorno ai 20km orari su una neve finalmente bella e sciabile mentre Cristian Toninelli ha vinto tra gli Standing. Al via in totale una quindicina di atleti.

A Cortina invece si sono disputati i Campionati Italiani di sci alpino dove erano presenti gli ex atleti della Polisportiva Disabili Valcamonica Federico Pelizzari e Davide Bendotti, entrambi in forza al Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa. Sia nello Slalom Speciale che nel Gigante Pelizzari al primo posto e Bendotti d’argento con 35 atleti al via nelle diverse categorie. Da segnalare le prime gare nazionali per Federico Cotti classe 2007 che con i colori della Polisportiva Disabili Valcamonica, nonostante la giovanissima età, è giunto al quarto posto sia nello Speciale che nel Gigante.