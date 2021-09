Valle Camonica, Lo Pan Ner inserita nel progetto Cibo delle Alpi

martedì, 28 settembre 2021

Bienno – Sabato 2 ottobre torna la festa dei pani e del cibo delle Alpi di Lombardia con tanti appuntamenti dal vivo e on line: manifestazioni sul territorio, cerimonie di panificazione e antiche ricette, kit per fare il pane in casa. Viene festeggiata per il sesto anno consecutivo anche nella regione lombarda coinvolgendo agricoltori e panificatori, semplici cittadini e le comunità di montagna.

Saranno in modo particolare la Valle Camonica e la Valtellina le sedi della manifestazione che prevede anche eventi on line (comunitadellasegale.it).

Durante la diretta sarà possibile fare il pane con lievito madre seguendo i consigli di un maestro panificatore; per i residenti in Valle Camonica e Valtellina l’organizzazione ha messo a disposizione circa 400 kit gratuiti con farina di segale locale, lievito madre ed un gadget.

Durante la festa del due ottobre non si parlerà solo di pane ma anche del patrimonio alimentare alpino. La festa de Lo Pan Ner è una manifestazione che gli organizzatori definiscono semplice, perché esalta l’ospitalità genuina e la convivialità tipica delle comunità di montagna: non è stato aggiunto quasi nulla a ciò che sanno esprimere le comunità, chi frequenta o vive la montagna sa che in questi territori il modo migliore per dare il benvenuto è quello di offrire ciò che si ha di più caro: cibo genuino accompagnato da un buon bicchiere di vino.

Durante la diretta oltre alla panificazione troveranno spazio ospiti, servizi e la realizzazione dal vivo di ricette uniche e della tradizione. Gli organizzatori chiedono a tutti di partecipare pubblicando le foto del pane fatto in casa, ancora meglio se accompagnato dal cibo delle Alpi (una piatto tradizionale o più semplicemente del companatico come salumi o formaggi locali) con iniziative sui social.

In Lombardia la festa, che nasce nel 2015 in Valle d’Aosta, è giunta alla sesta edizione evolvendo negli anni in un format con caratteristiche uniche: oggi nell’organizzazione sono coinvolti anche gli agricoltori e trasformatori in un momento di celebrazione di comunità resilienti dove si riparte dagli antichi saperi per sviluppare nuove forme di agricoltura e di economia circolare creando reti tra agricoltori, trasformatori e consumatori. Merito della festa de Lo Pan Ner anche quello di aver fatto nascere una rete di produttori del cibo delle Alpi.