Valle Camonica: la staffetta alpina ha fatto tappa a Edolo

martedì, 21 giugno 2022

Edolo – La staffetta alpina ha fatto tappa oggi a Edolo (Brescia). Partita da Ventimiglia il 6 giugno scorso, è arrivata ieri in Valtellina e oggi in Valle Camonica. La fiaccola della tradizione alpina in viaggio dalle Alpi Marittime a quelle Giulie è una copia di quella realizzata in occasione dell’Adunata Nazionale di Trento del 2018, che fu accesa dal reduce di Russia Guido Vettorazzo davanti alla “Maria dolens”, la Campana della pace di Rovereto, realizzata con il bronzo dei cannoni delle 19 nazioni partecipanti alla Prima guerra mondiale.

La tappa di oggi è partita da Sondrio, che fu sede della 12esima compagnia alpina, costituita n el 1873 da giovani reclutati a Ponte in Valtellina, Tirano, Grosotto e Bormio (oltre che a Sondrio), i quali avrebbero avuto come zona di operazione la Valtellina. Dopo un breve passaggio nello splendido parco Bartesaghi e il superamento del ponte sul fiume Mallero di piazza Garibaldi – dal quale si poteva ammirare il castello Masegra, antica sede del distretto militare di Sondrio – i corridori sono partiti dopo l’alzabandiera e gli onori ai Caduti presso il monumento-sacrario del parco della Rimembranza, in centro a Sondrio, con la partecipazione di un picchetto del 2° Reggimento Genio Guastatori di Trento e il Trombettiere della Fanfara della “Julia”. Presenti alla cerimonia il Comandante della “Julia”, Generale di Brigata Fabio Majoli e il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini, insieme al Presidente della Sezione Valtellinese, presente col suo vessillo e i gagliardetti dei suoi gruppi. La staffetta si è diretta verso Edolo, entrando in provincia di Brescia.

Anche Edolo va ricordata perché è stata sede della 13esima tra le prime quindici Compagnie alpine, ricordate da un monumento che le ricorda tutte, davanti al quale si sono soffermati i corridori. Poco prima del centro abitato di Edolo, una squadra di calcio, la Nuova Camunia 2015, composta da ragazzi, esordienti del 2009 e del 2010, si è affiancata alla staffetta ed ha fatto ingresso in via Derna e in centro paese accolti dagli alpini, con in testa il capogruppo Masneri e il presidente della sezione Ana Valcamonica, Ciro Ballardini, e da decine di persone. Da Edolo la tappa si è spostata verso Brescia, passando per il lago d’Iseo.