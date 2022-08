Valle Camonica: incidenti e lunghe code sulla statale 42

domenica, 14 agosto 2022

Berzo Demo (A. Pa.) – Due incidenti sulla statale 42 con lunghe code, mattinata di disagi per gli automobilisti in transito sulla statale del Tonale.

Il primo incidente è accaduto poco prima delle 9 a Berzo Demo (Brescia) con una coppia di motociclisti – 51 anni lui e 54 anni lei – rimasti feriti nella caduta dalla moto. Sul posto sono intervenuti i sanitati con un’ambulanza base dell’Arnica, che hanno stabilizzato i due feriti e trasportati in codice giallo all’ospedale di Esine. Si sono formate code anche all’interno della galleria Papa Giovanni (foto © Dap).

Gli automobilisti diretti verso l’Alta Valle Camonica si sono poi ritrovati incolonnati alle porte di Edolo (Brescia) per gli ormai cronici problemi di traffico nel paese camuno e quando speravano di poter raggiungere velocemente l’alta valle – dopo aver superato i due “intoppi” – hanno trovato un nuovo incidente a Davena di Vezza D’Oglio (Brescia), per un nuovo incidente tra una moto e una vettura. E’ rimasto ferito il centauro di 69 anni che è stato stabilizzato dall’equipe medica giunta con l’elisoccorso da Brescia e successivamente trasportato alla Poliambulanza di Brescia.

Il tempo di percorrenza da Capo di Ponte a Ponte di Legno è stata di tre ore e 20 minuti, contro i normali 45 minuti.