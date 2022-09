Valle Camonica, esercitazione dei gruppi di Protezione Civile

lunedì, 12 settembre 2022

Esine – Esercitazione dei gruppo di Protezione Civile. Sabato 24 settembre la Comunità Montana di Valle Camonica organizza un’esercitazione comprensoriale A.I.B. in Comune di Esine, in località “Pianazzo”, che sarà così articolata: simulazione intervento di spegnimento incendio boschivo su più fronti e coordinamento di più squadre intervenute su uno scenario complessivo; definizione di catena di comando e controllo con particolare attenzione ai ruoli e funzioni assegnati ai Gruppi d’intervento; prove di radiocomunicazione fra DOS, capi squadra e gruppi in fase di intervento coordinato di spegnimento; utilizzo attrezzature A.I.B. per interventi di spegnimento attivo (motopompe, moduli, vasche mobili e Cafs); potenzialità e limiti di mezzi a disposizione dei gruppi partecipanti; realizzazione di colonne d’acqua finalizzate alla lotta attiva su un ipotetico fronte di fiamma su versante boscato e pascolivo; prova di elicooperazione con elicottero della flotta regionale.

La finalità dell’iniziativa è quella di verificare l’efficienza del sistema AIB di Valle Camonica simulando una situazione realistica di intervento in caso di un incendio di vaste proporzioni. L’azione di spegnimento coinvolgerà, oltre ai Gruppi ed Associazioni Protezione Civile -AIB, anche altri soggetti operanti sul territorio che, a vario titolo, potrebbero essere chiamati in causa ciascuno per la propria competenza (vigili del fuoco e carabinieri Forestali). Come negli anni precedenti l’esercitazione sarà finalizzata a simulare un intervento reale di spegnimento incendi; pertanto ciascun gruppo verrà allertato via radio dalla sala operativa G.I.CO.M. e dovrà partire dalla propria sede recandosi nella zona di intervento. Indicativamente la chiamata verrà effettuata tra le 7 e le 9. Il numero complessivo dei volontari partecipanti è stimato in 150.