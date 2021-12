Valle Camonica e Sebino, traffico intenso e incidenti: a Malonno chiusa la Statale 42 del Tonale

martedì, 7 dicembre 2021

Malonno – Traffico intenso nel pomeriggio in Valle Camonica e nel Sebino. Ai consueti lavoratori giornalieri, si sono aggiunti i vacanzieri del Ponte dell’Immacolata: tra chi “anticipa” il rientro dall’Alta Valle dopo qualche giornata sulla neve, e chi raggiunge le località turistiche per trascorrervi l’8 dicembre.

INCIDENTI A MALONNO E PONTE DI LEGNO

Dalle 17 circa la strada statale 42 “Del Tonale e della Mendola” è provvisoriamente chiusa a Malonno (Brescia), in entrambe le direzioni, a causa di un incidente avvenuto in prossimità del km 111,800. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli causando il ferimento di due persone. Il personale di Anas, delle Forze dell’Ordine e del 118 sono sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strade locali e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Più tardi, nel territorio di Ponte di Legno l’intervento dei soccorritori si è reso necessario per l’investimento di un 61enne avvenuto a pochi km di distanza dal Passo Tonale. Sul posto forze dell’ordine, ambulanza ed elisoccorso.