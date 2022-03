Valle Camonica: Don Chiappa nuovo vicario episcopale

lunedì, 7 marzo 2022

Bienno – Il vescovo di Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada, ha nominato Don Pietro Chiappa nuovo vicario episcopale di zona, che comprende la Valle Camonica. Originario di Lumezzane (Brescia), 51 anni, don Pietro Chiappa (nella foto) è stato ordinato sacerdote nel 1999 e nel corso del suo ministero ha svolto i seguenti servizi pastorali: curato di Chiesanuova dal 1999 al 2005; curato al Villaggio Prealpino di Brescia (2005-2015); dal 2015 è stato nominato parroco di Agnosine e responsabile della pastorale giovanile delle parrocchie della Conca d’oro e dal 2018 è parroco anche di Bione.

Ora è il nuovo vicario episcopale territoriale per la zona, che comprende oltre alla Valle Camonica anche il Sebino; Franciacorta e Fiume Oglio, in tutto 152 parrocchie per 264.710 abitanti. Succede a don Mario Bonomi. E sarà direttore dell’Eremo dei Santi Pietro e Paolo di Bienno.