Valle Camonica, da “C6?!” nuovi progetti per i giovani

martedì, 14 dicembre 2021

Malegno – 1.153, ecco il numero totale dei questionari compilati online dai giovani (11-19 anni) di Valle Camonica. Una cifra importante, che già di suo rappresenta un successo, da cui si è partiti per costruire insieme un progetto da attivare già nelle prossime settimane, nell’ambito del progetto C6?! Young in Valle Camonica, realizzato da Comunità Montana, BIM, Assemblea dei Sindaci e Azienda Territoriale Servizi alla Persona, con il concorso di risorse di Regione Lombardia, come da Bando Estate Insieme.

IL COMMENTO DEGLI ORGANIZZATORI

Lo spaccato restituito dall’analisi delle risposte offre un quadro su come i giovani camuni trascorrono il tempo libero, con molti spunti sui loro sogni per la valle del futuro. Partendo da qui, C6?! Young in Valle Camonica desidera ora co-progettare (con loro e con gli altri stakeholder del territorio) e trovare le risorse per finanziare percorsi dedicati al tempo libero dei giovani.

Il primo dato interessante è senz’altro la cifra totale. 1.153 questionari compilati online a cavallo tra il mese di ottobre e novembre è un risultato notevole. Questo numero ci racconta di due elementi molto importanti per comprendere a fondo il territorio:

1. la presenza di una rete di stakeholder (fatta da scuole, educatori, operatori del sociale, Oratori, amministratori e rappresentanti degli Enti) che ha dimostrato di saper unire le forze per lavorare in maniera congiunta;

2. la dimostrazione della volontà – da parte dei giovani e dei giovanissimi – di porsi in un atteggiamento di dialogo con il mondo adulto. Un’immagine incoraggiante quanto al terreno e agli strumenti per piantare nuovi semi e veder maturare i frutti di quanto messo a dimora dall’inizio dell’estate ad oggi.

“I giovani di Valle Camonica hanno risposto bene alla richiesta di compilare il questionario di C6?! sul tempo libero. Partendo dall’analisi degli oltre 1.150 moduli, il gruppo di lavoro sta elaborando ora la bozza progettuale per il 2022, nella cui stesura coinvolgerà proprio i giovani”, spiega Paolo Erba (nella foto) sindaco di Malegno (Brescia) e promotore dell’iniziativa.

Questo ci riporta al cuore di una progettualità incentrata sulla cura dell’”agio” dei ragazzi, ossia di tutte quelle attività ascrivibili nella sfera del cosiddetto “tempo libero” e utili, dal punto di vista formativo-educativo, come forma di prevenzione sociale. Da qui appunto la domanda: cosa fanno i nostri ragazzi nel tempo libero? Prima di tutto è bene precisare che i giovani che hanno risposto sono prevalentemente in età da scuola media: il 67% del campione che ha effettivamente compilato il questionario, risulta avere tra gli 11 e i 13 anni. Sul maggiore coinvolgimento della fascia 14-19 s’intende lavorare con i prossimi step di progetto. Decisamente interessanti i dati emersi.

In Valle Camonica, i ragazzi tendono a trascorrere il tempo libero in modo abbastanza equamente ripartito tra le uscite con gli amici (32%), gli hobby quali lettura, videogiochi, film (un altro 32%) e l’attività sportiva (30%). Si tenga presente che le percentuali indicate tengono conto di tutto l’insieme delle risposte (i ragazzi potevano selezionare più voci). Entrando nello specifico, è emerso come i giovani coltivino queste passioni (anche in questo caso, era possibile selezionare più opzioni e le percentuali fanno riferimento al totale delle risposte): attività fisica, musica, arte e disegno (tutte rispettivamente al 14%), videogiochi, video e fotografia (tutte e due le opzioni al 13%), cucina (10%), informatica (8%), fumetti (5%), letteratura (4%), bricolage (4%). Lo sport viene prevalentemente praticato per passione (52% delle risposte totali), anche se una buona componente è comunque giocata dal desiderio di stare in forma (23%) e di trascorrere del tempo con gli amici (22%).

Per quanto riguarda invece il futuro, quindi i sogni espressi dai ragazzi, sono emerse alcune preferenze importanti. In questo caso, ai giovani si erano presentate delle opzioni, ognuna delle quali prevedeva d’indicare il grado d’interesse per un loro possibile sviluppo sul territorio. Le opzioni che hanno ricevuto, in percentuale, il grado d’interesse maggiore sono state (in ordine, per categoria):

– quale sport vorrebbero poter praticare: atletica, equitazione, pattinaggio su ghiaccio, bowling, hockey su ghiaccio;

– cosa vorrebbero imparare per il loro futuro: fotografia e video, modellazione 3D, cucina, suonare strumenti musicali, grafica-disegno;

– quali eventi vorrebbero in Valle Camonica: eventi sportivi, serate al cinema dedicate ai giovani, escursioni in montagna, eventi legati al mondo manga-fantasy-fumetti, eventi legati alla tecnologia.

Ovviamente, questi sono solo alcuni dei dati più rilevanti emersi dall’analisi dei questionari compilati. Si tratta infatti di una base di partenza, da cui procedere per ampliare il ragionamento ed approfondire il discorso anche su quelle tematiche che hanno mostrato pareri più frammentati o meno chiari (come ad esempio l’argomento della mobilità, delle modalità d’informazione e del perché in alcuni casi il tempo libero non venga impiegato per coltivare le proprie passioni).

Per affrontare meglio questi punti, scavare in modo più incisivo nel solco tracciato dai dati e dare voce anche a quelle domande non riportate nei questionari, il progetto ha deciso di dare ancora più spazio ai giovani. Si tratta infatti ora d’invitarli alla parte più d’impatto per il loro futuro e per il futuro di tutta la valle: la co-progettazione. Attraverso un lavoro di gruppo, i ragazzi delle superiori (fascia che, come indicato anche sopra, ha dato meno risposte ai questionari) verranno coinvolti nella stesura delle linee progettuali di C6?! Young in Valle Camonica per l’anno 2022. Grazie al loro contributo diretto, le idee raccolte dagli operatori e le necessità emerse dai ragazzi, troveranno casa in un unico documento, pensato, ragionato, condiviso e strutturato proprio insieme ai giovani. Tale documento sarà poi presentato agli Enti territoriali, al fine di dare gambe sulle quali i sogni dei giovani possano, presto, correre. Il risultato sarà un vero e proprio “Piano Marshall” dedicato alle attività giovanili, un Patto territoriale che tenga conto delle esigenze di tutti i portatori d’interesse del settore.

L’appuntamento con i rappresentanti di classe delle scuole superiori di Valle Camonica è per venerdì 17 dicembre alle ore 15 a Breno (Caffè del Teatro). Per maggiori informazioni contattare c6.vallecamonica@gmail.com.

L’obiettivo è quello di arrivare ai primi di gennaio con un progetto concreto, che possa contare sul supporto economico degli Enti del territorio per dare una risposta rapida alle esigenze espresse dai ragazzi. La rete di operatori giovanili, genitori, rappresentanti di associazioni, amministrazioni e quanti che, a vario titolo, lavorano con il mondo dei giovani, è già attiva e operativa.

C6?! Young in Valle Camonica rientra nella progettualità di Comunità Montana di Valle Camonica verso un Patto territoriale per i giovani. Al progetto lavorano l’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, i Comuni di Valle Camonica, un gruppo di giovani Amministratori locali, gli operatori del Terzo Settore camuno, diversi gruppi oratoriali, youth worker ed altre realtà educative camune.

Dopo i 3 eventi estivi (un workshop di fotografia in montagna, la biciclettata con ospiti di rilievo lungo la ciclabile, la serata in quota a scoprire le stelle) e la piantumazione degli alberi presso le scuole medie inferiori (con annessa presentazione dei questionari), il progetto è entrato in una nuova fase. Il focus è ora sul consolidamento della rete territoriale per i giovani e sul coinvolgimento diretto dei ragazzi nella stesura delle progettualità sul 2022.