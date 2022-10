Valle Camonica: contributi alle aziende del settore zootecnico-lattiero

sabato, 22 ottobre 2022

Breno (Brescia) – Contributi alle aziende del settore zootecnico-lattiero. La Comunità Montana di Valle Camonica ha approvato un bando con modalità a sportello per l’assegnazione di contributi alle imprese agricole e loro Cooperative che si avvalgono del servizio di assistenza tecnica per il miglioramento della qualità del latte, ed in particolar modo per l’esecuzione delle analisi chimico-fisico del latte dei formaggi e derivati, ambientali e dell’acqua.

Il contributo prevede il riconoscimento del 100% del costo sostenuto, al netto dell’Iva, con i seguenti limiti: azienda agricola individuale in possesso di autorizzazione sanitaria e/o bollo CE 100% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 300 euro; azienda agricola conduttore di alpeggio, in possesso di autorizzazione sanitaria e/o Bollo CE (per le analisi in autocontrollo per le aziende agricole conferenti il bestiame in lattazione) 100% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 300 euro; cooperativa di trasformazione 100% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 10.000 euro e Consorzi di Tutela 100% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 10.000 euro.

Non possono beneficiare dei contributi le associazioni di allevatori e le aziende agricole che producono in autoconsumo. L’ Iva non è ammissibile e non saranno ammessi a finanziamento costi inferiori a 20 euro.

“L’iniziativa – spiega Enrico Dellanoce, vicepresidente della Comunità Montana di Valle Camonica e assessore all’agricoltura e bonifica – è volta a garantire un servizio di assistenza tecnica qualificato utile a sostenere le Aziende Agricole nei processi di produzione dei prodotti agroalimentari di qualità, con particolare riferimento ai prodotti lattiero-caseari tipici della nostra valle”.

Le risorse finanziarie stanziate dalla Comunità Montana di Valle Camonica per l’anno 2022 ammontano a 36.096 euro. Le aziende potranno quindi presentare domanda entro il 10 dicembre 2022; la documentazione attestante la spesa dovrà essere inoltrata entro il 31 maggio 2023. Il testo completo del bando e il modulo della domanda su www.cmvallecamonica.bs.it.

Per informazioni contattare le Organizzazioni Professionali di Categoria o la Comunità Montana di Valle Camonica, e-mail uff.agricoltura@cmvallecamonica.bs.it tel. 0364-324019.