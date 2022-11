Val Trompia: esercitazione di operatori e tecnici di soccorso alpino

sabato, 12 novembre 2022

Caregno (Brescia) – Ultimo aggiornamento del 2022 per l’attività di addestramento ricorrente che riguarda il Soccorso Alpino, in merito alla certificazione necessaria per compiere operazioni in cui è presente anche l’elisoccorso.

A Caregno (Brescia), in Val Trompia, una ventina di operatori e tecnici di soccorso alpino del Cnsas, provenienti da tutta la provincia di Brescia, hanno partecipato a una giornata con l’elicottero Aw139 della base di Areu, Agenzia regionale emergenza urgenza di Brescia. Dopo una prima parte dedicata all’aggiornamento sulle procedure di imbarco e sbarco in hovering (volo a punto fisso) e con l’utilizzo del verricello, le squadre sono state trasportate in quota. Gli scenari proposti prevedevano una valutazione sanitaria del paziente e il recupero verso l’alto, mediante paranco. In seguito, con una serie di calate della barella con tecnica a portantina, i figuranti che rappresentavano le persone infortunate sono stati trasportati lungo il pendio ripido, fino ai mezzi di soccorso.

Nella sola provincia di Brescia operano circa duecento soccorritori del Cnsas, di elevata professionalità: accanto alla qualifica di operatore o tecnico di soccorso alpino e speleologico, esistono specializzazioni quali la ricerca di persone disperse, il soccorso in forra, l’impiego delle nostre unità cinofile in superficie o in valanga. Tutti i nostri tecnici sono dotati di certificazione sanitaria per operare in ambito impervio e ostile, a stretto contatto con il sistema sanitario. A questo si aggiunge la conoscenza dettagliata del territorio, a livello strutturale e anche organizzativo: sono sette infatti le Stazioni di riferimento sul territorio bresciano (Ponte di Legno, Temù, Edolo, Media Valle, Breno, Valle Trompia, Valle Sabbia), composte da persone che vivono sul posto e che conoscono molto bene le caratteristiche dei luoghi, come variano durante le stagioni, ma anche informazioni rilevanti come per esempio la copertura del segnale telefonico o la presenza di strutture, tutte competenze che in parecchie occasioni si sono rivelate determinanti per la soluzione di un intervento.