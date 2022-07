Val Saviore: 106 anni, Andrista ha festeggiato nonna Carmela

lunedì, 11 luglio 2022

Cevo – Festeggiata ad Andrista di Cevo (Brescia) la nonna della Valle Camonica e del Bresciano. Decine di abitanti della frazione del paese della Valsaviore si sono stretti attorno e abbracciato Carmela Paolina Beltramelli (nella foto) che ha spento la 106esima candelina. Ieri, attorniata dalle nipoti, familiari, amiche, è uscita di casa e su una carrozzina ha fatto il giro della frazione, dove in tanti l’hanno salutata, e al termine si è svolta una piccola festa con il taglio della torta del 106esimo compleanno. Sono saliti ad Andrista parenti giunti da Braone e da altri paesi della valle e al termine nonna Carmela ha detto: “Grazie a tutti”.

Nonna Carmela era balzata sulle cronache dei media nazionali tre anni fa, quando venne sottoposta ad un intervento chirurgico per l’asportazione di un tumore al seno all’Humanitas di Bergamo. “E’ stato un intervento eccezionale – aveva sottolineato il dottor Massimo Grassi dell’Humanitas di Bergamo – la signara Beltramelli è la donna più anziana ad essere stata sottoposta a un tipo di intervento di questo genere, ed è pienamente riuscito”. E anche in quell’occasione aveva ringraziato i medici per ciò che avevano fatto per lei.