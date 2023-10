UniMont Edolo, al via la nuova edizione di Racconta la Montagna

sabato, 21 ottobre 2023

Edolo – Tra i vari talk organizzati da UNIMONT, polo della Statale di Milano, in occasione di FUTURA EXPO 2023 – Economia x l’ambiente, ha avuto luogo la “data 0” della settima edizione della rassegna letteraria racCONTA LA MONTAGNA con la tavola rotonda “Montagna e letteratura, cosa sta cambiando?”.

Al tavolo dei relatori – coordinati da Claudio Gasparotti, curatore della rassegna – sono stati invitati Alice Palumbo (co-presidente di EWMD Brescia), Anna Frattini (Assessora del Comune di Brescia), Leonardo Bizzaro (giornalista), Franco Michieli (alpinista scrittore), Vittorio Anastasia (amministratore unico di Ediciclo edizioni) e Massimo Tedeschi (giornalista).

La riflessione è partita da due contributi di Leonardo Bizzaro ed Enrico Camanni apparsi sul numero 115 della rivista Dislivelli (novembre 2022) che mettono in luce come la montagna sia diventata un tema sempre più diffuso e apprezzato, anche al tempo di internet, e come, da genere di nicchia, la letteratura alpina stia raggiungendo pubblici sempre più ampi, anche grazie all’uso di chiavi popolari che portano la narrazione nel quotidiano, nelle storie familiari, a contatto con una natura curatrice e da contemplare. La letteratura di montagna ne esce come una grande riserva di cultura che può parlare a tutti, non solo agli appassionati di montagna, abbattendo il gender gap e aiutando le giovani generazioni a immaginare nuovi scenari e possibilità, anche in ambito politico e sociale. È pensando alla montagna come riserva di biodiversità, non solo naturale, ma anche antropologica e umana, che la letteratura può aiutarci a comprendere e interpretare il nostro rapporto con il mondo e la natura.