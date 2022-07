Tradito dal navigatore, Tir incastrato sul Mortirolo

giovedì, 28 luglio 2022

Monno – Mattinata di passione sulla strada del Mortirolo. Tradito dal navigatore che ha indicato il percorso più veloce per la Valtellina, non certo però per i mezzi pesanti, un Tir, proveniente dalla Lettonia e diretto a Grosio (Sondrio), ha imboccato la statale che sale al Passo del Mortirolo e giunto sui tornanti, dopo l’abitato di Monno (Brescia) è rimasto incastrato.

L’autista straniero ha lanciato l’allarme e sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale dell’Unione della Valle Camonica, il soccorso Aci gestito dalla ditta Maroni di Ponte di Legno e i tecnici Anas. L’intervento è iniziato poco dopo le 9 e si è concluso all’ora di pranzo, con disagi per gli automobilisti che dalla Valle Camonica dovevano raggiungere la Valtellina e viceversa.