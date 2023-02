Temù, i risultati del SuperG del Circuito Children Fisi Brescia

domenica, 5 febbraio 2023

Temù – In Alta Valle Camonica, gara valida per il Circuito Children Fisi Brescia. A Temù è andato in scena infatti un SuperG del Circuito Haiki Plus per Ragazzi e Allievi.

RAGAZZI FEMMINILE

1 PEDROLINI Carlotta – SKIING

2 SESSAREGO CATALISANO Cecilia – VAL PALOT

3 ROMELE Isabella – VAL PALOT

RAGAZZI MASCHILE

1 VIMERCATI CASTELLINI Giovanni – BRIXIA

2 PATRONI Lorenzo – SKI CLUB BORNO

3 ANSELMI Giovanni – VAL PALOT

ALLIEVI FEMMINILE

1 TOGNI Gaia – BRIXIA

2 ROMELE Marta – VAL PALOT

3 OLIVA Alessia – SKI CLUB BORNO

ALLIEVI MASCHILE

1 ETTORI Roberto – SC COLLIO

2 PLATTO Lorenzo – VAL PALOT

3 DONATI Davide – SCI CLUB PONTE DI LEGNO

Classifiche di Società

1 BRIXIA

2 VAL PALOT

3 SCI CLUB PONTE DI LEGNO

I RISULTATI