Temù: encomio ai carabinieri indagini sul delitto di Ziliani

lunedì, 6 giugno 2022

Temù – Encomio ai carabinieri di Ponte di Legno e della Compagnia di Breno per le indagini sul delitto di Laura Ziliani ed encomio ai carabinieri di Darfo Boario e Breno per aver salvato una persona. Alla festa dei carabinieri, che oggi hanno celebrato la ricorrenza dei 208 anni di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, erano presenti oltre ai militari delle Stazioni della Valle Camonica e della Compagnia di Breno, guidata dal Capitano Filiberto Rosano, rappresentanti delle istituzioni locali, il presidente della Comunità Montana di Valle Camonica, Alessandro Bonomelli e un gruppo di sindaci camuni, quindi il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono e il presidente della Provincia, Samuele Alghisi.

Il Colonnello Gabriele Iemma, comandante provinciale di Brescia, ha tracciato un quadro sull’attività svolta nel corso dell’anno (1 giugno 2021- 31 maggio 2022), partendo dalla attività di vicinato ai cittadini, gli incontri sul tema della legalità che hanno coinvolto 4.854 studenti e 5.577 anziani. Sul territorio bresciano sono state impiegate 53mila pattuglie, l’87,13 per cento dei delitti sono stati perseguiti dai carabinieri che hanno arrestato il 62,43 per cento delle persone e denunciato il 74,50 per cento.

Il comandante provinciale Gabriele Iemma ha ricordato tutte le vittime del Covid e tra questi il Maresciallo Maggiore Fabrizio Gelmini, già in servizio alla Stazione Carabinieri di Pisogne, poi ha ringraziato tutti i carabinieri, di ogni ordine e grado, che in questa situazione eccezionale, con abnegazione, altruismo, senso di responsabilità e coraggio hanno operato senza sosta, consapevoli dei rischi ma anche dell’importanza dell’attività svolta.

Durante la cerimonia sono stati consegnati gli encomi, tra questi il comandante dei carabinieri della Stazione di Ponte di Legno, Luogotenente Federico Geri, e al Capitano Filiberto Rosano, comandante della Compagnia di Breno per le indagini sulla morte di Laura Ziliani. Un’indagine, non ancora conclusa, che ha portato all’arresto delle sorelle Silvia e Paola Zani, figlie della vittima e del fidanzato della sorella maggiore Mirto Milani.

“Il servizio più importante svolto dai nostri presidi sul territorio non è quello quantificabile in termini numerici. E’ quell’attività di accoglienza, soccorso, informazione, premurosa assistenza e rassicurazione sociale che quotidianamente svolgono le nostre Stazioni, pilastro imprescindibile dell’intero sistema di sicurezza; è quell’azione di prossimità svolta dai nostri Comandanti di Stazione, dai nostri Carabinieri”, ha concluso il comandante provinciale colonello Gabriele Iemma.