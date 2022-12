Sport e inclusione: convegno all’istituto Meneghini di Edolo

domenica, 18 dicembre 2022

Edolo (Brescia) – “Sport e inclusione“, è il titolo del convegno in programma domani – lunedì 19 dicembre, dalle 8:45 alle 12:30 – all‘istituto Meneghini di Edolo (Brescia).

Al convegno saranno presenti docenti e studenti delle classi del liceo scientifico ad indirizzo sportivo e le classi seconde di tutti gli indirizzi. L’inclusione nello sport è il tema che sarà affrontato nel convegno e vedrà la presenza di Davide Bendotti, Mario Gabossi, Giuseppe Romele, Cristian Toninelli, che racconteranno la loro esperienza. Mario Gabossi, che si è diplomato al Meneghini, è fresco del successo al Mondiale di ginnastica artistica che si è disputato ai primi di dicembre a Ponte di Legno, mentre Giuseppe Romele ha vinto due di Coppa del Mondo in Finlandia. Il convegno – introdotto dalla professoressa Raffaella Zanardini, dirigente scolastico del Meneghini – sarà moderato dal Maestro di Sci Mauro Bernardi.

E’ possibile seguire l’incontro (08.45 – 10.20), in modalità online, accedendo al seguente link: urly.it/3rcqk