Sport, arte, musica e feste in piazza: ecco il cartellone estivo a Edolo

lunedì, 20 giugno 2022

Edolo (A. Pa.) – Super estate a Edolo (Brescia), è stato definito il cartellone delle manifestazioni estive che prenderanno avvio con la sagra di San Giovanni e si concluderanno con la sagra di Santa Maria Nascente. Tra le novità estive “Edolo in Musica” che caratterizzerà i venerdì sera del mese di agosto, appuntamenti sportivi, tra cui Antarès Fight Night con l’assegnazione dei titoli mondiali di Kickboxing, in programma il 9 luglio, e Lignum Summer Art a inizio agosto.

“E’ un cartellone estivo ricco di eventi – spiega il sindaco di Edolo, Luca Masneri – con due mesi di appuntamenti di grande richiamo per tutti, giovani, famiglie, persone avanti in età, ma anche serate di musica in piazza dove ci si potrà ritrovare a incontrarsi e divertirsi”. “C’è solo la difficoltà di scelta – prosegue Masneri – e nei mesi di luglio ed agosto Edolo sarà riferimento per grandi manifestazioni”.

L’avvio – come da copione è la sagra di San Giovanni, in programma domenica 26 giugno: dalle 8 alle 18 esposizione bancarelle, prodotti artigianali e motori in piazza San Giovanni, viale Derna e via Gelpi.

Il 2 luglio serata di poesie e musica al castello di Mù con Silvano Gaburro, mentre sabato 9 luglio andrà in scena la seconda edizione di Antarès Fight Night con la sfida mondiale di Kickboxing che vedrà la presenza di Martine Micheletto e Mustapha Haida. Nel mese di luglio sono in calendario i tornei di beach volley, mentre dal 1 al 14 agosto si terrà il 39esimo torneo di tennis “Città di Edolo”. Dal 2 al 7 agosto torna Lignum Summer Art, quindi appuntamenti culturali e musicali, la tradizione festa al Castello di Mù dal 12 al 14 agosto, il festival chitarristico internazionale il 28 agosto, quindi Summer Is Over e la sagra dell’8 settembre. In chiusura l’evento motoristico: scalata dei quattro valichi alpini.