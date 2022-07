Social network: successo degli incontri a Edolo e Ponte di Legno

mercoledì, 13 luglio 2022

Edolo – Due serate a Edolo e Ponte di Legno per spiegare agli imprenditori locali le grandi potenzialità dei social network, strumento oggi molto utilizzato in tutti i settori. Un territorio che ha grandi possibilità di sviluppo purtroppo poco sfruttate; così un giovane professionista edolese, in collaborazione con Marketing Digital Mind, importante realtà attiva da anni nel settore del marketing e della comunicazione digitale, con il supporto delle amministrazioni di Ponte di Legno e di Edolo, ha deciso di mettersi in gioco con due serate rivolte ad imprenditori, commercianti e liberi professionisti per informarli delle straordinarie potenzialità che possono offrire i social network, in particolare per migliorare i risultati aziendali (nella foto da sinistra a destra Luca Vagge, Mario Radici, Federico Spiranti e Barbara Bonetta)

“Durante queste serate abbiamo avuto un riscontro molto positivo, siamo riusciti ad instaurare un dibattito con i partecipanti ed è proprio per questo che gli incontri sono stati molto apprezzati – spiega Federico Spiranti -. Al nostro interno abbiamo già deciso di riproporre serate del genere in futuro”. Dunque nell’immediato futuro i social network saranno sempre più importanti per poter implementare le realtà imprenditoriali e commerciali, anche le più piccole. “Utilizzare i social network oggi – conclude Federico – serve a qualsiasi imprenditore per poter raggiungere gli obiettivi aziendali prefissati. Ovviamente i social sono uno strumento per arrivare ad un fine e questo è quello che abbiamo cercato di trasmettere a tutti i nostri partecipanti”.