SkyMarathon Sentiero 4 Luglio, trionfano Minoggio e Conti

domenica, 3 luglio 2022

Corteno Golgi – Cristian Minoggio e Fabiola Conti hanno vinto la 25esima edizione della SkyMarathon Sentiero 4 Luglio. Resiste il record storico di Mario Poletti – 4:08:24 – stabilito nel luglio 2003. Invece la mezza maratona è stata vinta da Maddalena Somà e Gikumi Geoffrey Ndungu.

All’arrivo – a Santicolo di Corteno Golgi (Brescia) – presente il pubblico della grandi occasione, le autorità tra cui il sindaco Italo Sabbadini, e gli organizzatori una manifestazione che rimane unica. La Skymarathon Sentiero 4 luglio, per spettacolarità e bellezza, è stata scelta ancora una volta dalla Fisky (Federazione Italiana Skyrunning) come prova unica di campionato italiano di specialità. Oltre alla prova principe da 42 km con 2700 m D+, la mezza da 21 km con 1500 m D+ e la minisky per bambini e ragazzi.

Nella maratona maschile il piemontese Cristian Minoggio ha cercato di battere il record di Mario Poletti, ma il caldo e l’ultima patte del tracciato dove ha rallentato, non gli hanno permesso di batterlo. “Sarà per il prossimo anno”, ha detto il vincitore. Cristian Minoggio ha fermato i, tempo a 4:14:47 con Mattia Gianola, secondo, col tempo di 4:17:24 e terzo Mattia Tanara con 4:31:10. All’arrivo i complimenti in primis del sindaco e di Mario Poletti.

La maratona femminile è stata vinta da Fabiola Conti con il tempo di 5:31:30, mentre la mezza Maratona maschile è stata vinta da Gikumi Geoffrey Ndungu con il tempo di 1:59.26, davanti a Japher Mutwieu e Sergio Bonaldi, mentre la femminile successo di Maddalena Somà con il tempo di 2:30.25.