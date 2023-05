Sicurezza stradale, speciale lezione agli studenti del Meneghini di Edolo

venerdì, 19 maggio 2023

Edolo (Brescia) – Una mattinata speciale per gli studenti delle classi quarte del “Meneghini” di Edolo (Brescia) che hanno avuto la visita di agenti della Polizia Stradale di Darfo Boario Terme con in testa il comandante l’ispettore Cristian Scalvinoni, i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo con il comandante Paolo Manenti, quindi il responsabile della Croce Rossa di Breno Sandro Vielmi e i volontari che hanno tenuto una speciale lezione sulla prevenzione e sicurezza stradale.

Un incontro – organizzato dall’istituto “Meneghini” con la referente del progetto la professoressa Evangelico e la collaborazione di Croce Rossa, Polizia Stradale e vigili del fuoco – nell’ambito delle attività di Educazione civica ed Educazione alla salute.

Tutte le classi quarte hanno seguito una prima lezione in aula magna dove sono state illustrate le norme, il codice delle strada e il comportamento da seguire alla guida di auto e moto, evitare l’uso di alcolici prima di mettersi alla guida, cui hanno fatto seguito simulazioni in tre scenari allestiti per gli studenti.

“E’ importante – ha sottolineato al termine della mattinata la professoressa Raffaella Zanardini, dirigente scolastico del Meneghini – parlare con i giovani di prevenzione a scuola”.