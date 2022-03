giovedì, 17 marzo 2022

Sellero – Festa dell’Unità d’Italia. In occasione del 161esimo anniversario della proclamazione dell’Unità d’Itala, l’Amministrazione comunale di Sellero (Brescia), le associazioni d’arma e gli alpini si sono recati nei monumenti dei caduti di Sellero e Novelle per onorare, con l’alza bandiera e deposizione di un fiore, ricordando in un momento difficile a livello mondiale una data storica per l’Italia.