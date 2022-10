Sellero e Cemmo unite nella festa di suor Loredana Boniotti

lunedì, 10 ottobre 2022

Sellero (Brescia) – La comunità di Sellero (Brescia) si è stretta a Loredana Boniotti, 34 anni, che ieri ha fatto la prima professione religiosa nelle Dorotee a Cemmo di Capo di Ponte (Brescia), alla presenza di familiari, fedeli delle parrocchie di Sellero e Novelle, del sindaco di Sellero Giampiero Bressanelli, amministratori ed esponenti di gruppi, associazioni e religiosi.

La commovente celebrazione presieduta da Don Mario Bonomi e con la presenza di 12 sacerdoti ed è stata accompagnata dalla corale “I senza nome” di Darfo. Al termine in corteo la religiosa è stata accolta dalle consorelle in casa madre, abbellita da tanti petali di rosa e si è conclusa con il rinfresco preparato dalle suore.

Suor Loredana, al termine della celebrazione, ha ringraziato tutti e raccontato la sua vocazione religiosa. Sulla scelta hanno pesato l’esperienza della Giornata mondiale della gioventù di Cracovia nel 2016 e l’approfondimento avviato dopo un delicato intervento chirurgico.

Quindi l’avvio del percorso in una scuola delle Dorotee a Milano, dove ha conosciuto da vicino la famiglia religiosa. “Il carisma della Beata Cocchetti, la fondatrice delle Dorotee di Cemmo – ha spiegato suor Loredana – mi ha affascinato, per la sua semplicità nel testimoniare Dio attraverso l’amicizia, la sua attenzione ai più piccoli, la lungimiranza e il coraggio. La penso come una donna “luminosa”. La stessa “luce” di chi ha incontrato il Signore – ha detto la religiosa – “che percepisco sui volti delle suore, ma anche in diversi laici, e in don Mario Bonomi, per anni parroco e importante guida”.

Durante gli anni di noviziato e preparazione suor Loredana è stata vicino ai bambini, un’attività che già aveva intrapreso anni prima a Sellero, in una piccola ludoteca. Poi, quand’era a Milano, è arrivato il Covid, le scuole hanno chiuso, ma ha continuato a mantenere i contatti con i piccoli e si è inserita nella Caritas della zona, per distribuire cibo a chi in quei mesi era rimasto senza nulla. Poi è tornata a Cemmo per il noviziato e, oltre a dedicarsi allo studio, ha operato sia nella scuola dell’infanzia che nell’oratorio di Capo di Ponte e di Darfo.

Ieri la solenne professione e a breve suor Loredana e altre due religiose apriranno a Lumezzane (Brescia) una nuova comunità di suore di Santa Dorotea di Cemmo.

