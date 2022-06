Sei titoli per la Polisportiva Disabili Valcamonica ai Campionati Italiani Agonisti FISDIR di atletica leggera. I risultati di Bersini e Romele

martedì, 7 giugno 2022

Pian Camuno – Si sono disputati nello scorso weekend a Molfetta i Campionati Italiani Agonisti di Atletica Leggera FISDIR ai quali hanno partecipato 13 atleti della società di Gigliola Frassa.

Ben sei i campioni italiani della polisportiva, accompagnati anche da altri 9 podi. Questi in sintesi i risultati dei ragazzi allenati da Angelo Martinoli:

Medaglia d’oro e Campioni Italiani;

1’ assoluta e Juniores Petia Maggioni Getto del Peso

1’ assoluta Greta Stagnoli lancio giavellotto

1’ assoluta Monica Biasini marcia 3Km (con record personale)

1’ assoluta Staffetta 4×100 Femminile (Mognetti-Maggioni-Cape-Cattaneo)

1’ assoluta Silvia Spadacini Lancio del disco (C21 Down)

1’ assoluto Gabriele Rondi Salto in lungo (C21 Down)

Medaglia d’argento:

2’ assoluta e 1’Junior Maggioni Petia lancio del giavellotto

2’ assoluta Monica Mognetti marcia 3 Km

2’ assoluto e 1’Junior Fabio Vidilini salto in alto Record personale

2’ assoluto Cristian Kliner salto in lungo Record personale

2’ assoluta Sara Bonfanti lancio del giavellotto (C21 Down)

Medaglia di bronzo

3’ assoluta Greta Stagnoli lancio del disco

3’ assoluta Sara Bonfanti getto del peso (C21 Down)

3’ assoluto Stefano Cretti 100m (C21 Down) record personale

3’ assoluta e 1’ Junior Stefano Cretti salto in lungo (C21 Down)

Altri risultati

Silvia Cattaneo 5’ nei 100m e 4’ nel salto in lungo;

Savina Cape 10’ nei 100m e 5’ nel salto in lungo;

Cristian Kliner 9’ nei 200m;

Fabio Vidilini 6’ nel salto in lungo;

Staffetta 4×100 maschile (Kliner-Cretti-Vidilini-Rondi) si è classificata al 5’ posto.

Nel settore C21 Down Gabriele Rondi 4’ nei 100m Alex Provera 11’ nei 100m e 8’ nel salto in lungo e infine Silvia Spadacini si è classificata 5’ nei 1500m Marcia. Il prossimo impegno per la Polisportiva Disabili Valcamonica sarà internazionale: infatti Gabriele Rondi e Stefano Cretti parteciperanno nella gara dei 100 m. giovedì 9 giugno al Golden Gala di Roma.

Bersini vince a cronometro e terzo posto nella gara in linea a Dueville (Vicenza)

Emanuele Bersini ha partecipato alla 2 giorni Internazionale di Dueville in provincia di Vicenza ‘Memorial Walter Corradin’ organizzata fal GS Villaverla: ha vinto la gara a cronometro precedendo Pierluigi Sclip e Piergiacomo Marcolina mentre è giunto terzo in volata nella gara in linea preceduto da Stefano Meroni e Fabio Colombo

Buona la prima per Giuseppe Romele nel Triathlon ai Campionati Italiani

Giuseppe Romele ha partecipato alla sua prima gara di Triathlon a Massa Marittima dove si sono disputati i Campionati Italiani. L’atleta di Pisogne è giunto terzo assoluto, preceduto da Pier Alberto Buccoliero e da Federico Sicura e secondo nella sua categoria.