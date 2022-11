Sciopero generale venerdì 2 dicembre, disagi anche per il trasporto pubblico locale trentino e lombardo

martedì, 29 novembre 2022

Trento – Per venerdì 2 dicembre 2022 è stato indetto uno sciopero del trasporto pubblico locale. Durante tale giornata il personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie di Trentino trasporti garantiranno il servizio nelle fasce orarie dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 16 alle 19.

Le corse iniziate all’interno delle fasce orarie di servizio garantito, e non ancora ultimate, verranno effettuate con le seguenti modalità:

· Servizio Urbano/funivia Trento-Sardagna: prosecuzione fino al capolinea;

· Servizio Extraurbano/Ferroviario (ferrovia Trento-Malè-Mezzana e Trento-Borgo-Bassano): prosecuzione fino al completamento della corsa.

Secondo i precedenti, si presume un’adesione da parte del personale non superiore al 10%. Il servizio riprenderà regolarmente nella giornata successiva.

LOMBARDIA

In Lombardia disagi annunciati in città e nei collegamenti ferroviari. Nello specifico, Trenord ha annunciato che “dalle 21.00 del 1° dicembre alle 21.00 del 2 dicembre è indetto uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia.

Nella giornata di venerdì 2 dicembre saranno attive le consuete fasce di garanzia tra le 6.00 e le 9.00 e tra le 18.00 e le 21.00.

Pertanto precisiamo che:

giovedì 1° dicembre arriveranno a termine corsa i treni con orario di partenza antecedente le 21.00 e orario di arrivo previsto entro le 22.00;

nella giornata di venerdì 2 dicembre invece saranno attive le fasce orarie di garanzia durante le quali viaggeranno i treni presenti nell’elenco dei Servizi minimi in caso di sciopero;

sulle linee del gestore dell’infrastruttura FerrovieNord i treni potranno subire ripercussioni fino alla fine del servizio del giorno 2 dicembre.

Per il solo servizio Aeroportuale MalpensaExpress, in caso di non effettuazione dei treni, saranno previsti autobus sostitutivi “no-stop” senza fermate intermedie:

tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1);

tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it, seguendo gli aggiornamenti in “real-time” tramite la nostra App; vi invitiamo inoltre a prestare attenzione ai monitor e agli annunci sonori trasmessi nelle stazioni“.