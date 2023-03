Sci, atleti della FISI Brescia in luce tra Ponte di Legno e Val Vigezzo: i risultati

domenica, 12 marzo 2023

Temù – Giornate da protagonisti e tante medaglie per gli atleti della FISI Brescia. Di seguito i risultati di questi giorni.

Campionati Regionali Children a Pontedilegno Tonale

Fisi Brescia conquista l’Oro negli Allievi nel primo giorno con Giovanni Triboldi del Brixia nello Slalom Speciale. Seconda giornata e arrivano due ori e un argento nei Ragazzi in speciale: oro di Carlotta Pedrolini (Skiing), e oro di Lorenzo Patroni del Borno con argento di Isabella Romele del Val Palot.

Terza giornata dei Regionali Children, e Fisi Brescia va ancora a podi: oro bis nelle Ragazze di Carlotta Pedrolini nel Gigante con Emma Bellini argento e con Gaia Togni argento a Temù nel SuperG Allievi.

Quarta e ultima giornata con il SuperG Ragazzi dove vince nuovamente Carlotta Pedrolini dello Skiing che fa tris e vince anche la Combinata. Nel SuperG bronzo bellissimo per Chiara Bonaria del Pontedilegno. Nella Classifica combinata, che somma il tempo del super con quello dello slalom, seconda Emma Bellini del Brixia e terza Isabella Romele del Val Palot. Lorenzo Patroni vince la combinata maschile nei ragazzi

Campionati Regionali Baby in Val Vigezzo

FISI Brescia festeggia il bronzo di Margherita Bertella dello Skiing nello slalom speciale. Sono stati oltre 200 i giovanissimi (2013 e 2014) delle categorie baby che hanno partecipato al Trofeo Nhoa, affrontandosi sul tracciato di slalom della Piana di Vigezzo per conquistare il titolo di Campione Regionale 2023. Nella Categoria Baby 1 femminile, la più veloce è stata Margherita Bertella (Skiing) che con il tempo di 36”16 ha preceduto sul podio Caterina Ciboldi (GB Ski Club) 37”14 e Martina Savoldelli (SC Radici) 37”22. Nei Baby 1 maschile a laurearsi Campione regionale 2023 è stato Leonardo Filippo Fichera (Circolo Sciatori Madesimo) 33”57 il suo tempo. Medaglia d’argento per Enea Rondini (SC Crocedomini) 35”35. Il bronzo invece è andato a Primo Rota (SC Radici) 35”50. Martina Poletti è la vincitrice del titolo regionale 2023 tra le Baby 2. La giovane atleta dello Sci Club Radici ha fatto meglio di Margherita Bonezzi (SC Zanetti) 35”96 e di Aurora Spinello (SC Lecco) 36”25. Nei Baby 2 maschile la vittoria è andata a Alberto Valterio (Ossola Ski Team) in 31”07. Edoardo Ricci e Luca Bertoldini, entrambi dello Sci Club Lecco, sono stati rispettivamente secondo e terzo