domenica, 11 dicembre 2022

Breno (Brescia) – Rientro con incolonnamenti sulla statale 42 del Tonale, in particolare tra Breno (Brescia) e Lovere (Bergamo). Il controesodo del lungo ponte dell’Immacolata è stato secondo copione, e i turisti che scendevano dall’Alta Valle Camonica, dal Tonale e da Aprica (Sondrio) hanno trovato i primi rallentamenti a Edolo e Malonno. I disagi sono iniziati in media Valle con incolonnamenti dalla galleria di Breno e per raggiungere lo svincolo verso Brescia il termpo di percorrenza è stato in alcuni momenti del pomeriggio fino a 90 minuti. Rallentamenti si sono registrati anche sulla ex statale 42 tra Breno e Darfo Boario Terme.

Situazione non diversa sulla statale 38 dello Stelvio, con rallentamenti a Tirano e Sondrio per il rientro da Bormio e Livigno e nella zona di Chiavenna per chi scende da St. Moritz e Madesimo.

di Ch. P.