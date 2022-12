Rientri e conferme nel team della Camuna Kickboxing Academy: i risultati alla 2a tappa del Lombardia Circuit Fight

martedì, 20 dicembre 2022

Cremona – Nemmeno la nebbia, trovata lungo la strada, ha potuto fermare i fighter camuni decisi a lasciare il segno anche Cremona dove hanno partecipato alla seconda tappa del Lombardia Circuit Fight, tappa che segna il rientro in gara del giovane veterano Daniele Bonafini, fermo da un anno e mezzo a causa di uno stop medico, che non ha mai perso la voglia di gareggiare ed ha perseverato negli allenamenti per mantenersi in forma e, soprattutto, ha continuato a sentirsi parte fondante del team camuno. Per lui tre podi: PF argento, LC argento e oro KL.

Arrivano, invece, ulteriori conferme dall’atleta tricolore Luca Zani che, onorando non solo la divisa dell’Italia ma anche i colori della sua squadra, ha portato a casa un oro nel LC. La giornata ha visto protagonisti anche i giovani atleti fucsia, bianco neri che si sono distinti non solo nelle diverse specialità della kickboxing ma anche nei percorsi motori per bambini, rubando la scena ai padroni di casa e piazzandosi sul podio nelle prove di agilità, prove che dimostrano ancora una volta che questo sport prepara i suoi agonisti nella piena completezza.

Nello specifico:

Marco Panteghini bronzo LC e argento KL

Giorgia Odelli oro PF, oro KL, oro LC e oro nel percorso motorio

Andrea Lollio argento PF, argento LC, oro KL e oro nel percorso motorio

Sueba Pellegrinelli bronzo PF, bronzo KL e oro nel percorso motorio

Tarek Zalak bronzo PF, oro KL

Nicole Chiappini argento LC e oro KL

Alexandru Orascu PF bronzo e LC bronzo

Francesco Pelamatti PF Argento e bronzo LC

Medaglia di partecipazione per Sveva Procacci e Enea Profeta nella prova percorso e demo. Il bilancio del team vallivo è ottimo: numerose nuove medaglie nel proprio forziere a conferma dell’impegno di tutti gli sportivi camuni. Prossimo appuntamento il 15 gennaio a Montichiari i campionati regionali.