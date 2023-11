Racconta la montagna, Maria Corno a Unimont di Edolo

venerdì, 10 novembre 2023

Edolo (Brescia) – Dopo l’esordio a Futura Expo, la settima edizione della rassegna letteraria racCONTA LA MONTAGNA promossa da Unimont – sede distaccata dell’Università degli Studi di Milano – entra nel vivo delle presentazioni dei libri dedicati alle storie e alle esperienze della letteratura alpina.

Il primo appuntamento – che si svolgerà mercoledì 15 novembre alle 18, presso la sede del polo d’Eccellenza Unimont a Edolo, ma potrà essere seguito anche in diretta streaming, vedrà protagonista l’autrice Maria Corno, alle prese con il suo Quando Cammino canto. Storie e pensieri, dalla filosofia alla pratica, di una viandante pellegrina (Ediciclo editore, 2022).

L’opera getta uno sguardo autentico e profondamente femminile sull’atto del camminare e sul suo significato nella vita di una donna di mezza età, a partire da un momento di rottura: Maria Corno utilizza il camminare solitario come uno strumento privilegiato per esplorare il mondo e, al contempo, se stessa.

Il libro, eclettico ed esaustivo, offre una prospettiva unica sull’atto del mettersi in cammino, alternando riflessioni, aneddoti e racconti che si basano sull’esperienza vissuta in una sorta di fenomenologia completa del camminare che affronta ogni aspetto di questa attività – dalla fisicità al pensiero, dall’osservazione alla contemplazione – andando oltre la retorica e le banalità troppo spesso associate al tema.

Chi già ama camminare riscontrerà una risonanza diretta con le esperienze e i pensieri condivisi dalla scrittrice; i principianti troveranno una chiave di lettura utile per scoprire il significato profondo di questa attività e un’ispirazione per intraprendere i primi passi; gli appassionati di mindfulness e benessere potranno invece cogliere interessanti collegamenti tra il cammino e la salute (fisica e mentale).

Maria Corno ha creato un’opera che invita tutti a riflettere sulle proprie esperienze di cammino e a esplorare il significato profondo di questa attività quotidiana, offrendo una lettura coinvolgente che appassionerà un’ampia gamma di lettori interessati a scoprire il mondo, passo dopo passo.

Come da consolidata tradizione della rassegna, alla presentazione del libro seguirà un aperitivo degustazione dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione delle eccellenze eno-gastronomiche locali. L’aperitivo è organizzato in collaborazione con gli sponsor Consorzio Silter Dop, Consorzio Vini IGT Valcamonica e Associazione Mais Nero Spinoso.

RacCONTA LA MONTAGNA non è solo una proposta culturale che l’Università della Montagna vuole condividere per incontrare ed entrare in relazione con il territorio in cui opera, ma è anche un’importante offerta formativa pensata per aprire gli orizzonti dei propri studenti, generalmente impegnati nello studio di materie più tecniche e scientifiche.Per tutta la durata della rassegna, un gruppo di lavoro composto dagli universitari di UNIMONT sarà impegnato nella lettura dei libri proposti, per dialogare con gli autori in appositi momenti d’incontro e durante le presentazioni.

Info: https://www.unimontagna.it/servizi/racconta-la-montagna/.