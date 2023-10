Professioni del futuro in montagna, incontro con UniMont di Edolo

lunedì, 9 ottobre 2023

Edolo (Brescia) – Quali saranno le professioni del futuro in montagna? Sono numerose le persone che si interragano e stanno effettuando delle scelte per il domani. Unimont, polo d’eccellenza dell’Università degli Studi di Milano, da sempre si impegna nella ricerca e nel favorire lo scambio tra la comunità accademica e le diverse realtà sociali ed in questo contesto si colloca la sua partecipazione a “Futura Expo” a Brescia, sede di incontro tra cittadini, studenti, imprese e istituzioni, dove Unimont di Edolo presenta un ricco programma di incontri, talk, eventi divulgativi e laboratoriali.

Nel corso del pomeriggio di domani, martedì 10 ottobre, a “Futura Expo” si terranno due importanti momenti di confronto su tematiche di stretta attualità per il contesto montano: a partire dalle 14:30 avrà luogo “Montagna 2030: presente e futuro dell’agricoltura di montagna”, con la presenza di operatori del settore che rappresenteranno punti di forza e difficoltà delle proprie attività imprenditoriali; dalle 17 invece avrà luogo “Verso il Libro Bianco sulla Montagna. Smart working e Nomadi Digitali: nuovi professionisti tra le montagne?”, per confrontarsi su possibili nuove opportunità di crescita economica e di sviluppo sostenibile per le comunità montane.

di Ch.P.