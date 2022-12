Primo open day all’istituto Meneghini di Edolo il 17 dicembre

mercoledì, 14 dicembre 2022

Edolo (Brescia) – Open day: sabato 17 dicembre l’istituto Meneghini di Edolo (Brescia) presenterà la propria offerta formativa alle famiglie e agli studenti, un’occasione importante soprattutto per gli studenti che avranno la possibilità di scegliere tra gli otto indirizzi presenti a Edolo: due licei, liceo scientifico e liceo scientifico sportivo, 4 tecnici e due indirizzi professionali: indirizzo MAT (Manutenzione assistenza Tecnica) e Indirizzo GRFeM acronimo di Gestione risorse forestali e montane.

Importante ricordare che due tra gli indirizzi tecnici storici hanno ricevuto il riconoscimenti e il primo posto in graduatoria dalla Fondazione Agnelli, tra le scuole che meglio preparano gli studenti per l’Università, questo grazie anche ai notevoli investimenti sia in termini di risorse che di professionalità che in questi anni hanno accompagnato “ll Meneghini” di Edolo nella sua crescita, portando innovazione, sperimentazione.

L’Istituto si caratterizza come Comunità Educante attenta alla personalizzazione, che progetta, organizza e pianifica attività e progetti anche trasversali sui vari indirizzi , per garantire il successo formativo di ogni studente , il pieno sviluppo delle loro potenzialità . Tra gli otto indirizzi , due sono unici sul territorio: l’indizzo GRFeM, ex Forestale – unico tra gli agrari in Lombardia e il liceo scientifico sportivo, unico autorizzato in provincia di Brescia, che a differenza di indirizzi a curvatura sportiva, e permette di coniugare una approfondita e armonica cultura, sia in ambito umanistico sia scientifico, attraverso la promozione del valore educativo dello sport non in termini addestrativi, né ricreativi, ma in una dimensione pedagogica e culturale. Tutto ciò all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell’economia e del diritto.

All’interno, dell’edificio scolastico, dell’IIS “F.Meneghini”, dove sono collocati i diversi indirizzi di studio , vi è disponibilità di numerosi spazi ampi e luminosi e di laboratori completamente rinnovati. In questi giorni l’Istituto sta proponendo agli studenti delle classi terze frequentanti la scuola secondaria di 1 grado, di vivere una giornata presso il Meneghini, partecipando alle attività didattiche e di laboratorio in gruppo, con i nostri studenti . Tutte queste proposte di orientamento permetteranno ai ragazzi di scegliere l’indirizzo che meglio potrà sviluppare le loro vocazioni.

Il dirigente scolastico professoressa Raffaella Zanardini (nella foto) insieme alle insegnanti Frizza e Bonomelli, funzioni strumentali per l’orientamento in entrata, alla commissione Orientamento e ai molti docenti dell’IIS Meneghini aspetta famiglie e studenti sabato 17 dicembre.