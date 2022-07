Ponte di Legno: servizio di bus navetta e bici-bus con Edolo

martedì, 12 luglio 2022

Ponte di Legno – Il servizio bus navetta a Ponte di Legno (Brescia), nei collegamenti con l’Alta Valle Camonica ha preso avvio in questi giorni e sarà in vigore fino al 28 agosto, e nel weekend del 3 e 4 settembre, mentre da venerdì 15 luglio inizierà il servizio della linea E da Ponte di Legno a Edolo e viceversa che svolgerà servizio bici-bus fino all’11 settembre.

I percorsi – Il servizio è gestito dalla Maroni Turismo per conto dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica ed è sulla falsariga degli scorsi anni. “Da questa settimana – spiega Fausto Maroni, titolare della Maroni Turismo con sede a Ponte di Legno – siamo entrati nel periodo più importante dell’estate, e per una mobilità sostenibile viene riproposto il servizio bus navetta. con le modalità già in uso negli scorsi anni”

Sono attivate tre linee – A- B- D – che collegano piazzale Cida, la zona impianti, la fascia sud, centro e nord del paese dalignese, quindi collegamenti con Sant’Apollonia e Case di Viso – linea D – frequentati dagli escursionisti per la Valle delle Messi e Case di Viso, oltre alla linea E – Ponte di Legno-Edolo – quest’ultima molto utilizzata dai bikers visto che trasporta anche le biciclette. Il servizio bus è articolato tra le 9 e le 19 e copre tutte le zone di Ponte di Legno e dell’Alta Valle Camonica. Clicca sulle tabelle per ingrandire nel dettaglio gli orari.

Il costo – La corsa semplice sulle linee A – B – D – ha un costo di 1,50 euro, mentre la corsa fino a Pezzo è di 1,50 euro, a Case di Viso costa 2,50 (1,50 per gli under 14). I biglietti si acquistano direttamente sul bus. Invece sulla linea E – Ponte di Legno-Edolo – i biglietti andranno acquistati nelle rivendite “Arriva” oppure sull’autobus con una maggioranza di 1.30 euro e le tariffe saranno suddivise in quattro fasce, in base alla destinazione, e saranno suddivise tra 1,30 e 2,30 euro. Da Edolo a Iscla 1.30; da Edolo a Incudine 1.60; da Edolo a Vezza d’Oglio 1,60; da Edolo a Temù, Pontagna e Ponte di Legno 2,60

LINEA A – PONTE DI LEGNO

Piazzale Cida (Ponte di Legno) – Autostazione Comunale – Via XI Febbraio – Via Risorgimento – Via Risorgimento (Ufficio Turistico) – Via Giovannina Bulferi – Via G.Maria Brichetti – Via G.Maria Brichetti (Hotel Sorriso) – Villa Dalegno (loc. Orti) – Via Belvedere (incrocio via Valeriana) – Via Roma (bivio Poia) – Via Roma (Hotel Maniero) – Via Roma (Hotel Mirella) – Via F.lli Calvi – Piazzale Cida (Ponte di Legno).

LINEA B – PONTE DI LEGNO -PRECASAGLIO

Piazzale Cida (Ponte di Legno) – Autostazione Comunale – Via XI Febbraio – Via Risorgimento – Via Risorgimento (Ufficio Turistico) – Via Giovannina Bulferi – Via Guglielmo Marconi – Via A. Marangoni (bivio Villa Luzzago) – Via Sandro

Bonicelli (bivio Zoanno) – Via Sandro Bonicelli (Pavoniani) – Via San Giovanni – Via Don Giacomo Ragazzi (fermata SAB) – Precasaglio (Hotel Frigidolfo).

LINEA D – PONTE DI LEGNO – SANT’APOLLONIA – CASE DI VISO

Piazzale Cida (Ponte di Legno) – Autostazione Comunale – Viale Venezia – Viale Venezia (Palazzetto) – Via Baslini (località. Sumanì) – Via Baslini (incrocio via Villini) – Via Trento (Palace) – S.S. 300 (parcheggio camper) – S.S. 300 (Ponte dei buoi) – Santa Apollonia – Pezzo (stazione) – Case di Viso.

LINEA E – EDOLO PONTE DI LEGNO

Edolo (Stazione) – Edolo (Piazza Martiri) – Località Iscla (Via Nazionale) – Monno (Piazza) – Incudine (bar Stella) – Vezza d’Oglio (Largo Marconi) – Stadolina (ufficio postale) – Vione (Via Nazionale) – Temù (Piazza) – Pontagna (ufficio postale) – Ponte di Legno (Piazzale Cida).

Per informazioni su orari e servizi offerti consultare: www.maroniturismo.it