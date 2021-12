Polisportiva Disabili Valcamonica, ottimi risultati in Coppa del Mondo

sabato, 11 dicembre 2021

Pisogne – Giuseppe Romele ha terminato la sua esperienza canadese in Coppa del Mondo con un terzo posto nella gara sprint alle spalle del canadese Cameron e del russo Golubkov. Due ori e un bronzo il bilancio dell’atleta della Polisportiva che ha gareggiato con atleti provenienti da tutte le più importanti nazioni del mondo paralimpico dello sci nordico (Corea, USA, Canada, Giappone, Gran Bretagna, Polonia, Svezia e Russia) ad esclusione degli atleti ucraini e cinesi. Positiva anche l’esperienza di Cristian Toninelli nella categoria Standing: nelle tre gare disputate l’atleta della Polisportiva ha colto un 15esimo posto nella short, un 12esimo posto nella middle e un 15esimo posto nelle eliminatorie della sprint. Anche Toninelli si è confrontato con i migliori atleti al mondo provenienti dalla Francia, Svizzera, Canada, USA, Polonia, Giappone e Mongolia. I due atleti sono tornati ora in Italia e continueranno gli allenamenti in attesa dei Campionati Mondiali in Finlandia.

Davide Bendotti e Federico Pelizzari protagonisti in Coppa del Mondo in Austria

Nello sci alpino si sono disputate negli ultimi giorni due Super Giganti di Coppa del Mondo in Austria e questi sono i risultati dei due atleti della Polisportiva Disabili Valcamonica: Federico Pelizzari è giunto 11esimo nella prima gara e 12esimo nella seconda, mentre Davide Bendotti è giunto 20esimo nella prima gara e 23esimo nella seconda; entrambi gli atleti hanno pagato una specialità troppo impegnativa e gli scarsi allenamenti specifici per questa disciplina. Successivamente si è disputato uno slalom gigante durante il quale Davide Bendotti è saltato nella prima manche mentre Federico Pelizzari ha ottenuto un buonissimo 6° posto rimontando ben tre posizioni nella seconda manche. Ora i due atleti della Polisportiva sono attesi dalle gare di Coppa del mondo a Saint Moritz